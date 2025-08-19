Inter-Lookman, fine della telenovela?

Ademola Lookman e l’Inter si allontanano lentamente. Il nigeriano e il club nerazzurro sembravano promessi sposi, ma la trattativa si arenata dopo il rifiuto dell’Atalanta di accettare la seconda offerta dei milanesi a quota 45 milioni (bonus compresi). La richiesta da almeno 50 milioni è stata confermata di giorno in giorno e alla fine si è arrivati a quella che sembra una rottura definitiva. Ora l’attenzione del club meneghino si sposta altrove. Se non si può avere un’arma offensiva in più, allora è bene trovare più equilibrio dietro. E con Calhanoglu alle prese con qualche problema fisico, l’obiettivo vero può diventare un centrocampista. Come Koné della Roma d’altronde…

Lookman atteso a Zingonia

Come riporta Michele Criscitiello, Ademola Lookman è atteso nelle prossime ore a Zingonia per ritornare a disposizione di Ivan Juric e dell’Atalanta. Spetterà al tecnico croato trovare il modo di riportare il giocatore ex RedBull Lipsia all’interno delle dinamiche di squadra dei bergamaschi. Poi, ovviamente, vista la rottura totale con tanto di messaggio social durissimo nei confronti della società lombarda, la questione della cessione non è ancora chiusa. La possibilità che qualcuno, che non è l’Inter, si presenti alla porta della Dea per chiedere ancora il nigeriano c’è, esiste, è concreta perché si tratta di un calciatore fortissimo. Ovviamente la differenza la farà l’offerta, altrimenti Ademola anche quest’anno resterà in nerazzurro bergamasco e il suo addio sarà nuovamente rimandato.