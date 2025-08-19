LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: il Napoli prova il sorpasso sul Milan per Hojlund. La Juve su Zhegrova

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo martedì 19 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Gli aggiornamenti

9:00 La Juventus ci prova seriamente per Edon Zhegrova, esterno del Lille. L’aggiornamento.

9:00 Il Napoli prova il sorpasso sul Milan per Hojlund dopo il grave infortunio di Lukaku. Il belga rischia di essere anche escluso dalla lista UEFA. L’aggiornamento.

Le ultime news di ieri

23:37 Alfredo Pedullà: “La Roma non approfondirà altri esterni offensivi fino a quando non sarà messa la parola fine, in un senso o nell’altro, su Sancho”.



23:00 Ademola Lookman potrebbe tornare a Zingonia mercoledì. E’ atteso l’attaccante nigeriano per quel giorno.

19.48 Pedullà: “Sancho MAI ha mai detto NO alla Roma. La Roma, come raccontato nella tarda mattinata, ha chiesto una decisione definitiva. E mai ha incassato un no. Il resto lo vedremo, con calma, ma è stata la Roma a chiedere chiarezza per non farsi più portare a spasso. Per il momento le altre piste di mercato sono congelate”.

19.42 Il padre di Leon Bailey parla del figlio su GI: “Leon inizierà un altro capitolo come giocatore della AS Roma. Arriva stasera un gladiatore pronto a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra per rendere felice e vittorioso il popolo di Roma. Lealtà dedizione e fiducia sono fondamentali. Si ricomincia”.

19.40 Ufficiale Zalewski all’Atalanta: “Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano”.