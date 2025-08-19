Mazzata Berrettini, addio al tennis: c’è l’annuncio che sconvolge i fan

Brutte notizie ancora per Matteo Berrettini, a quanto pare i problemi non vogliono finire mai per il tennista italiano.

Il movimento tennistico italiano non ha mai avuto un momento così positivo come quello che stiamo vedendo in questo esatto periodo. Specialmente per questa ragione, risulta essere non poco un peccato vedere così tanto in difficoltà Matteo Berrettini. Dotato da sempre di un grande talento e di qualità davvero eccezionali, il giocatore in questione si sta trovando davvero in enorme difficoltà a causa dei tanti infortuni che sembrano non volergli dare tregua.

E così, recentemente, ha deciso di rinunciare sia al Masters 1000 di Cincinnati che all’US Open. Una decisione che può far discutere, ma che allo stesso tempo è comprensibile. Partecipare a un altro evento e farsi nuovamente male può essere più deleterio che altro. In ogni caso, la preoccupazione relativa al giocatore in questione non cala e l’ennesima dichiarazione spaventa i tanti fan.

Berrettini, ennesima mazzata: di cosa si tratta

Il momento complicato di Matteo Berrettini non sembra affatto volersene andare, ma proprio per alcuna ragione al mondo. Lo dimostra il forfait dell’US Open, che Guido Monaco – opinionista di Eurosport – ha voluto commentare nell’ultima puntata di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport. Non poteva davvero mancare, in effetti, un’opinione su quello che ormai è diventato un vero e proprio caso.

Dopo l’annuncio del forfait all’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno, la preoccupazione inizia ad essere notevole in riferimento al futuro del giocatore italiano. Specialmente in un momento in cui il movimento tennistico del nostro Paese sta vivendo una vera e propria favola che è culminata con il successo a Wimbledon di Jannik Sinner. Monaco ha cercato di analizzare la situazione in cui è piombato Berrettini, che secondo lui “è un atleta un po’ svuotato da tutte le motivazioni e dalla voglia di riprovarci. Io spero di sbagliarmi e di poterlo rivedere in azione magari in Coppa Davis in Italia, anche perché prima di quanto accaduto a Madrid aveva un percorso da giocatore di livello alto”.

La sua riflessione è terminata con la precisazione che qualora smettesse, ha fatto una grandissima carriera, e inoltre prima di Sinner ha portato in alto i colori italiani, quindi merita solo grande rispetto. La speranza è che presto anche Matteo Berrettini torni a dare spettacolo come in passato ha dimostrato molte volte di saper fare.