Scoppia la bomba Hamilton: si ritira, la Ferrari sceglie il nuovo pilota

Le dichiarazioni dell’ex numero uno della F1 non sono fraintendibili: Lewis Hamilton è arrivato al capolinea e serve subito un rincalzo.

La carriera di Lewis Hamilton, anche se si chiudesse qui ed ora senza un altro mondiale, è comunque una di quelle che qualsiasi driver si avvicini al mondo della Formula Uno non può non prendere da esempio: i numeri di Lewis sono semplicemente alieni e la sua longevità nel mondo dei motori, oltre ai sette titoli portati a casa, lo rendono una vera e propria leggenda dello sport mondiale.

Tra tanti fans e supporter però il pilota britannico ha sempre avuto anche degli “haters”, tra chi lo ritiene sopravvalutato – sostenendo che sia riuscito a vincere così tanto solo perché è capitato in un periodo in cui non aveva veri rivali – e chi pensa che atleti come Ayrton Senna, Michael Schumacher e Max Verstappen siano molto più forti a prescindere dai risultati.

La cosa curiosa è che in un mondo competitivo come la Formula Uno dove generalmente i tifosi parteggiano per il team del loro paese Hamilton ha un hater di grande livello proprio nel Regno Unito, e parliamo di un pezzo grosso della FIA che in quasi un secolo di vita ha creato e reso grande il mondo della Formula Uno. Eppure, le sue parole pesanti colpiscono come una mattonata il pilota inglese.

Eccleston su Hamilton: “Sta prendendo in giro tutti”

Ancora vicino al mondo che lui stesso ha contribuito a creare e difendere da scandali e polemiche, l’imprenditore Bernie Ecclestone non è mai stato morbido con il suo compatriota. Prima ha detto che è impossibile che Lewis vinca un altro titolo: “Prima non c’era nessuno davanti a lui, oggi c’è competizione“, le sue dichiarazioni di qualche mese fa. Ma ora, Bernie ha calcato ulteriormente la mano…

Pur ammettendo il grande passato sportivo di Lewis, Ecclestone continua a pensare che i suoi giorni di gloria siano finiti e addirittura, che il pluricampione si stia solo prendendo in giro da solo: “Tutti i grandi sportivi, quando raggiungono il top, hanno soltanto una direzione in cui poter andare. Ed è verso il basso. Hamilton è stanco. Sta facendo questo lavoro da una vita. Ha bisogno di riposarsi, di resettarsi completamente e fare qualcosa di completamente diverso“, il durissimo verdetto.

“Si prenderebbe in giro da solo se dovesse continuare. Dovrebbe smettere ora. Se fossi in lui, andrei immediatamente dalla Ferrari e mi farei da parte nel caso in cui avessero qualcuno”, la conclusione a cui è approdato il numero uno dello sport. Ma chi potrebbe prendere il posto di Hamilton, ora che Oliver Bearman pare lontano dalla squadra? Le opzioni non mancherebbero: Isack Hadjar della Racing Bulls – secondo Ecclestone stesso – sarebbe un ottimo rincalzo. Ma per il momento, al ritiro Lewis non ci sta pensando neppure. Vedremo se sarà un male o un bene.