Sinner, fake news e bufera agli Us Open: tifosi sconvolti

Sinner, da numero uno al mondo, è sempre al centro dell’attenzione e dei commenti: anche stavolta è andata in questo modo.

Jannik Sinner, vuoi per un motivo o vuoi per un altro motivo ancora, è sempre al centro dell’attenzione. Il tennista italiano, del resto, è il giocatore numero uno al mondo della classifica ATP, quindi è anche perfettamente normale che le cose stiano esattamente in questo modo.

Certo, un po’ meno normale è quando vengono rivelate fake news nude e crude, per quanto la volontà non sia quella di riportare qualcosa di ffettivamente falso.

E’ quello che è successo nelle ultime ore, e che ha fatto non poco discutere proprio perché ha intrecciato vita privata e professionale del tennista italiano. Ma di cosa si tratta nello specifico e cosa è successo davvero? Nelle prossime righe abbiamo deciso proprio di parlarvi di questa storia, quindi approfondiamo la questione nel modo più accurato possibile.

Sinner, la fae news fa il giro del web: di cosa si tratta

A volte basta un semplice post sui social per scatenare l’inferno, e anche stavolta è stato così. Un account ironico ha diffuso una fake news su x, probabilmente con l’intenzione di scherzare, scrivendo che Sinner si era ufficialmente accoppiato con Anna Kalinskaya – sua ex fidanzata – per il doppio misto degli US Open. Il problema, però, è che quello che sarebbe dovuto essere uno scherzo si è presto tramutato in un qualcosa di vero.

Non perché lo sia effettivamente, ma soltanto perché in prima battuta molti utenti e in secondo luogo tante redazioni accreditate gli hanno dato corda spacciando il tutto per assolutamente autentico. Fatto sta che sicuramente all’US Open Sinner e Kalinskaya non scenderanno in campo insieme. Pur essendo rimasti in buoni rapporti dopo la chiusura della loro relazione, ifnatti, non hanno assolutamente in programma di darsi da fare in questa nuova avventura. La cosa peggiore, però, non è questa. Il fatto è che alcuni dei giornali più importanti d’Italia ci sono cascati, e in alcuni casi non si sono neanche accorti dell’errore commesso.

Inevitabilmente, sui social media sono stati pubblicati vari commenti divertiti sulla questione, considerando la portata della fake news che ha velocemente fatto il giro del mondo. Qualcuno potrebbe anche sostenere di riderci su e basta, tuttavia per dei professionisti può essere una dura questione da accettare. Ad ogni modo, chiunque può sbagliare. Ciò che conta è rendersene conto e andare avanti con ritrovata convinzione ed entusiasmo.