UFFICIALE Napoli, ecco Gutierrez: “Era tutto ciò che desideravo”

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel.

Le prime parole di Gutierrez da nuovo giocatore del Napoli

Attraverso i propri canali ufficiali, il club azzurro ha diffuso le prime dichiarazioni di Gutierrez: “Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente, i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo”.

×