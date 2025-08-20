Ferrari, arriva il colpo di mercato che serviva: decisione presa

Ferrari ha preso finalmente la decisione che serviva per iniziare l’anno prossimo al meglio delle possibilità. Non si torna indietro…

Se la stagione di Ferrari non è stata esattamente all’altezza delle aspettative o del grande nome che il marchio porta nel mondo del motorsport praticamente da sempre, la prossima potrebbe rivelarsi molto più soddisfacente: non sono soltanto gli aficionados della squadra a pensarlo, ama anche vari esperti che hanno compreso come il 2026 sarà una stagione di svolta per la Formula Uno.

La stagione del prossimo anno vedrà motori sostenibili, power unit ben diverse in cui la parte termica non potrà superare i 400 chilowatt di potenza oltre a numerose novità riguardo portanza, aerodinamica e struttura delle monoposto che costringerà le case in gara e le nuove scuderie ad inventarsi soluzioni interessanti. C’è chi correrà con un proprio motore per la prima volta come Red Bull e chi si affiderà a nomi già collaudati…

Tra queste, anche Ferrari che ha deciso di condividere la tecnologia della prossima power unit che verrà montata su quella che probabilmente si chiamerà SF-26 – salvo sorprese – con una new entry nel paddock. Squadra satellite in stile Racing Bulls? Probabilmente no, ma questa collaborazione apre ad una possibilità vagliata da molti esperti!

Ferrari – Cadillac, il sodalizio porta alcune sorprese

Per i primi tre anni nel Circus Cadillac ha intenzione di utilizzare delle tecnologie Ferrari tra cui il motore, da impiegare almeno fino al 2028: se poi la squadra performerà bene e avrà i fondi necessari per rimanere nel campionato, ecco che General Motors userà l’esperienza fatta in pista per proporre una sua power unit progettata ex novo da montare sulla monoposto del 2029.

Per Ferrari, questo è un accordo importante che apre a tanti scenari. Per un pilota che molti vorrebbero rivedere in F1 come Mick Schumacher, figlio del famoso campione Michael, si apre uno scenario in cui i buoni rapporti tra le due scuderie potrebbero realmente aprire al suo ingresso in Cadillac almeno come terzo pilota, un ritorno attesissimo…

Ferrari e la Famiglia Schumacher sono aperti da un profondo legame e se Cadillac sceglie di appoggiarsi alla squadra italiana per la sua prima stagione in F1 il possibile approdo di Mick nel team con la livrea nera, in barba agli haters, diventa quanto meno probabile. Un sodalizio inatteso che permette ai fans di sognare ancora per qualche anno di riavere uno Schumacher in pista.