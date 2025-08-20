Formula Uno, il team finisce nei guai: colpa del regolamento

Il regolamento di F1 ha causato un disastro per questo team. Stanno andando male, senza quella regola, sarebbero più veloci.

Il regolamento in Formula Uno è molto severo e viene spesso utilizzato per livellare le prestazioni delle scuderie, evitando che un team possa imporsi troppo sugli altri dando vita ad una stagione noiosa e prevedibile. E ci verrebbe da dire che visto lo strapotere di Mercedes prima e di Red Bull dopo negli ultimi vent’anni non ha raggiunto proprio in pieno il risultato.

In realtà per alcuni team, il regolamento vigente quest’anno…e il prossimo si è rivelato più una croce che altro. A parlare nelle ultime ore è stato il numero uno di una squadra che si trova molto in basso in classifica, nonostante una monoposto molto buona e due piloti che stanno dando davvero il massimo, nonostante il divario con McLaren, Ferrari e via dicendo.

Tuttavia, una cosa in particolare non ha permesso al loro geniale progettista di esprimersi al meglio. Il team si dice convinto che il prossimo anno le cose andranno meglio ma nel frattempo, purtroppo, le cose stanno così e i tifosi devono rassegnarsi ad un finale di stagione che difficilmente porterà buone sorprese. Anche se tutto può succedere…

Aston Martin protesta. E “se la prende” con Newey

Per Aston Martin la clasifica Piloti non è una vera Caporetto ma poco ci manca, con Fernando Alonso e Lance Stroll rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto con 26 punti che sono ben lontani dalla lotta per i primi posti. Stesso discorso nei Costruttori dove la squadra verde smeraldo è fissa al sesto posto. Forse, con un’auto migliore si potrebbe puntare anche al quarto, ma così non è stato…per colpa di Newey!

Il fenomeno della monoposto approdato ad Aston Martin da Red Bull è stato pesantemente limitato dal regolamento, secondo il CEO e Team Principal di Aston Martin Aramco Andy Cowell: “Se, dal primo marzo, Adrian avesse concentrato tutti i suoi sforzi sul miglioramento della vettura ’25, sono assolutamente certo che oggi saremmo più avanti in griglia. Ma non lo stiamo facendo, ci stiamo concentrando sulla ’26 e oltre, perché l’investimento darà i suoi frutti nel corso di più stagioni”, la sua rivelazione a 365Racing.

Se non ci fossero stati i cambiamenti di regolamento del prossimo anno, insomma, avremmo assistito ad una stagione eccellente del team inglese già quest’anno. Poco male per Stroll che è giovane. Ma ad un Alonso a pochi anni dalla pensione inevitabilmente tutto questo non farà piacere. Speriamo che questi grandi progetti includano lo spagnolo, partendo già dal prossimo anno.