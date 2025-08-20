LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Krstovic arrivato a Linate. Ufficiale Bailey alla Roma, la Cremonese chiude per Payero. Miretti resta alla Juve

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 20 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

12:00 Nikola Krstovic è pronto a iniziare la sua avventura con l’Atalanta: l’attaccante infatti è arrivato a Linate.

10:55 Pedullà: “Krstovic in arrivo per le visite. L’interesse dell’Atalanta per Musah è reale, ma fin qui esiste il veto di Allegri, vedremo se sarà come quello per Thiaw”.

10:50 Visite mediche per Zortea con il Bologna.

10:40 L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31.

10:30 Pedullà: “Martin Payero lascia l’Udinese dopo due anni, è fatta per il trasferimento alla Cremonese. Gli accordi prevedono il prestito oneroso di un milione, l’obbligo in caso di salvezza per 6 milioni più il 15 per cento sulla futura rivendita. Payero è stato al centro di lunghe trattative con un paio di club brasiliani, ma senza arrivare a un’intesa. Il centrocampista classe 1998 firmerà un contratto pluriennale da 1,4 milioni più bonus a salire e nelle prossime ore (probabilmente domani) è atteso a Cremona per le visite con il suo nuovo club”.

10:00 Fabio Miretti resterà alla Juventus! Le parole del suo agente Branchini al Corriere dello Sport: “Miretti ha scelto di rimanere alla Juventus. Fabio è arrivato alla Juve all’età di nove anni ed è legatissimo all’ambiente. Per lui potrebbe ripetersi un percorso come quelli di Claudio Marchisio e Paolo De Ceglie che, dopo i prestiti a Empoli e Siena, sono rientrati alla base molto più maturi e pronti, al di là delle qualità dei singoli atleti, facendo molto bene”.

IERI

15:00 Esclusiva SI – Criscitiello: “Bologna, fatta per Zortea dal Cagliari”

14:30 Bailey è arrivato a Roma. IL VIDEO.

12:25 Pedullà: “Nuovo giro di dialoghi per Oristanio al Torino. Il Verona resta sullo sfondo”

12:00 Ufficiale, l’Hellas Verona ha già trovato il sostituto di Tchatchoua. I gialloblù ufficializzano Rafik Belghali dal Mechelen in Belgio