River Plate, verso la finale del Torneo Apertura: ecco Santiago Beltran

Domenica si disputerà la finale del Torneo Apertura. In campo nel River Plate, anche Santiago Beltran. Portiere classe 2004′, entrato nel giro anche della nazionale Argentina.

Scaloni avrebbe già scelto i 3 portieri per il Mondiale, Dibu Martinez, Geronimo Rulli e Juan Musso. Attenzione però alle sorprese. Il CT dell’Argentina avrebbe infatti già comunicato al River Plate di voler aggregare alla rosa, fino all’inizio della Coppa del Mondo anche il portiere classe 2004, Santiago Beltran. Un’idea che potrebbe permettere all’estremo difensore, quest’anno grande protagonista con i Millonarios di allenarsi con la Nazionale maggiore in preparazione al appuntamento più importante di tutti. Il Mondiale. La finale del Torneo Apertura, sarà visibile domenica su SoloCalcio alle 20:30.

Santiago Beltran, il nuovo che avanza in casa River Plate

Il 2026, in casa River Plate, è stato sin qui, l’anno di Santiago Beltran. Lanciato da Gallardo, dopo l’infortunio di Armani e la cessione di Ledesma. Confermato da Coudet dopo il suo arrivo. Il portiere classe 2004′ si è preso totalmente i Millonarios. 24 presenze tra tutte le competizioni e 15 gol subiti. Numeri importanti per un ragazzo al primo vero anno da titolare al River Plate. Sono 12 i cleen sheet, su 24 match disputati. Tante le partite di livello giocate da Beltran, su tutte l’ottavo di finale del Torneo Apertura, vinto ai rigori contro il San Lorenzo, dove Beltran ne ha neutralizzati due nella vittoria dei suoi. Ora domenica affronterà il Belgrano nella finale dell’Apertura 2026 con l’obiettivo di alzare il suo primo trofeo da portiere titolare dei Millonarios.

Scaloni e l’idea Nazionale per Beltran

Il portiere del River Plate è uno dei 55 pre-selezionati da Scaloni per la convocazione al prossimo Mondiale. Scaloni avrebbe però già scelto i 3 portieri per il Mondiale, Dibu Martinez, Geronimo Rulli e Juan Musso. Le speranze di Beltran di testarsi con la Nazionale non sono però finite, infatti Scaloni avrebbe avvertito i Millonarios che vorrebbe aggregare il ragazzo al gruppo squadra fino all’inizio della competizione.

Il giovane portiere potrebbe essere convocato per partecipare ai match amichevoli contro l’Honduras e l’Islanda, e potrebbe anche rimanere a Kansas City fino al debutto dell’Argentina contro l’Algeria il 16 giugno. Nel cuore di Ezeiza, vedono in un enorme potenziale in lui e questo è il motivo per cui vogliono approfittare di questo periodo per Beltran per allenarsi con tre portieri esperti. Un passo con proiezione fino al 2030. Così riporta il giornalista Hernan Claus per Olè.