Rabiot sul mercato: la mamma-agente tuona, “Uno shock: valuteremo progetti seri”

Venerdì scorso l’Olympique Marsiglia ha esordito in Ligue 1 dopo un mercato estivo da protagonista: la squadra allenata da Roberto De Zerbi è uscita sconfitta già alla prima giornata. contro un Rennes in dieci uomini e, con i transalpini, crollati nei minuti finali, con un ko con il minimo scarto che ha avuto delle pesanti ripercussioni all’interno della rosa biancoblù.

Come raccontato da L’Equipe, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe avrebbero avuto un lungo battibecco sfociato in un faccia a faccia senza precedenti. Immediato l’intervento dello staff tecnico che ha provato a riportare un po’ di sereno nonostante la situazione stesse degenerando e sfuggendo di mano.

Rabiot sul mercato: futuro in Italia?

Colpo di scena in Ligue 1: secondo quanto riportato da RMC Sport, Adrien Rabiot e l’Olimpique Marsiglia si saluteranno nelle prossime settimane. L’ex centrocampista della Juventus, è sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Quanto accaduto dopo la partita contro il Rennes, la lite con il compagno Rowe, ha cambiato il futuro di Rabiot che come spiegato da Alfredo Pedullà ha avuto da sempre un grande rapporto con Massimiliano Allegri e presto potrebbe diventare un potenziale rinforzo per il Milan nella mediana.

Il comunicato ufficiale dell’OM

L’Olympique de Marseille annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista di trasferimento dal club. Questa decisione è stata presa a causa di un comportamento inaccettabile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. La decisione è stata comunicata ai due giocatori dal club lunedì.

Le parole dell’avvocato della famiglia

Romuald Palao, avvocato della famiglia Rabiot, a RMC Sport: “Adrien si rende conto che c’è stata una lite. È deluso perché era coinvolto nel progetto. Completamente integrato e accettato dai sostenitori. La scorsa stagione ha avuto una stagione idilliaca. Questo è un malinteso totale. È finita con l’OM nella sua testa? Sì, ma è una scelta del club. Se volesse restare al 100%? Non c’è dubbio”.

L’annuncio della madre agente

Le parole a La Gazzetta dello Sport: “Ormai valuteremo progetti seri provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. I dirigenti ci hanno comunicato che De Zerbi gli rinfaccerebbe di aver cambiato atteggiamento e una mancanza di impegno fin dal ritiro in Olanda. Si è trattato di uno shock, perché di litigi tra giocatori ne capitano. Comunque l’Italia non va esclusa come progetti di grandi club da Spagna e Inghilterra”.