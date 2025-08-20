Roma, Dybala si scopre sul suo futuro: le sue parole

Paulo Dybala giura amore alla Roma. L’attaccante argentino, durante un podcast della moglie Oriana Sabatini, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro: “Un mio futuro al Boca? E’ un grande club, ma non c’è niente con il Boca, sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui. Paredes? Siamo amici, ma continuerò a fare grigliate nella Capitale”.

Problemi in difesa?

“Non è stato solo sui gol, perché ce n’è stata anche un’altra dove Svilar ha parato. Le abbiamo prese quindi lavoreremo per non prenderle”.

Un po’ di stanchezza?

“Giocare con questo caldo per la prima volta dopo settimane sicuramente non ti permetteva di essere veloce, però è stata comunque una partita utile per la preparazione. Ora inizia il campionato”.

Come ha visto Dybala? Lavorarà su di lui per provarlo prima punta?

“Spero di no, spero che possa fare il suo ruolo e non la prima punta”.

Come sceglie tra Hermoso e Ghilardi? Ha le sue gerarchie?

“Ghilardi è appena arrivato. Ha fatto una prima partita buona, oggi era in difficoltà. Questo succede sia ai ragazzi giovani che non. Si lavora su lui come su Hermoso.”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“Vediamo, non lo so. Vediamo quello che sarà possibile”.

Bailey e Sancho sono due nomi che possono fare comodo?

“Sui giocatori che non sono della Roma è inutile fare apprezzamenti o meno, si possono fare solo con quelli della Roma”.

Si sente di escludere la partenza di Koné?

“Questa è una squadra con qualità. Bisogna migliorarla, con la società siamo molto chiari e condivisi nelle cose che bisogna fare. Vediamo che succederà in questi 15 giorni. Koné è un giocatore molto forte e sarebbe una perdita. Dobbiamo vedere quello che si può fare da qui alla fine del mercato. La situazione del FFP la conoscete tutti, devi star fermo così e a me non piace. Dobbiamo fare qualcosa e se possibile farlo senza perdere giocatori, questa è una scelta che verrà fatta”.