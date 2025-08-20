Sinner, lacrime di gioia: che rivelazione, non si trattiene

Jannik Sinner lascia sempre tutti quanti a bocca aperta, e anche stavolta le cose sono andate in questo modo.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, uno di quelli che lascia tutti quanti a bocca aperta molto spesso grazie al suo talento e alla sua costanza di risultati.

Purtroppo, durante il Masters 1000 di Cincinnati, il tennista italiano non è stato particolarmente in forma. Questo è stato evidente durante la finale contro Carlos Alcaraz, terminata fin troppo velocemente a causa del malessere dell’altoatesino.

Adesso l’attuale numero uno al mondo cercherà di prepararsi al meglio per l’US Open, cercando di mantenere la corona della classifica ATP e vincendo un altro torneo del Grande Slam. Adesso pensare troppo a quello che è successo a Cincinnati è oltremodo sbagliato, decisamente più corrette riflettere e ragionare sulla soddisfazione che ha coinvolto Sinner nelle ore precedenti alla difficile finale.

Sinner, che soddisfazione: la rivelazione lo rende contento

Come abbiamo detto, Jannik Sinner non ha potuto dare il massimo durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati a causa di un malessere accusato nel corso della partita. In ogni caso, fino alla semifinale ha dato prova di essere assolutamente in forma e preparato più che mai a vedersela contro chiunque su una superficie che ha dimostrato di apprezzare veramente tanto nel corso della sua carriera.

Tanta delusione e amarezza per com’è andata a finire, anche se allo stesso tempo bisogna dire che una magra consolazione c’è stata per il tennista altoatesino. Facciamo in particolare modo riferimento al regalo speciale che ha ricevuto per il suo compleanno. Il suo avversario della semifinale, Atmane, gli ha infatti donato una carta dei Pokemon. Non si tratta di un regalo banale, bensì è molto simbolico. Sinner è infatto grande collezionista di questo genere di carte, quindi la notizia non poteva fare altro che renderlo a dir poco contento.

Nel post match, fra le altre cose, lo stesso Sinner ha scelto di mostrare al mondo intero anche di quale carta si trattiva. L’oggetto che tiene in mano è niente di meno che Pikachu, uno dei Pokemon protagonisti dell’iconico manga/anime e con il tempo diventato anche una famosa serie di videogiochi di grande successo. Immaginiamo che la delusione per com’è andata a finire a Cincinnati sia enorme per Sinner e il suo staff, tuttavia c’è da tenere in considerazione anche che è solo una piccola battuta d’arresto. Sicuramente all’US Open il campione di Wimbledon tornerà più forte che mai… e con un Pikachu in più.