Tennis, US Open: brilla il duo Errani-Vavassori, out Musetti

Errani-Vavassori: dopo aver battuto all’esordio la coppia Rybakina-Fritz nel doppio misto all’US Open, Errani e Vavassori si ripetono ai quarti di finale contro Karolina Muchova e Andreij Rublev. Finisce 4-1, 5-4 in 57 minuti per i due azzurri, protagonisti di una splendida rimonta nel tie break del secondo set dove erano sotto 4-1. Campioni in carica nel torneo, Errani e Vavassori raggiungono la semifinale.

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, in campo con la statunitense Caty McNally. La coppia italo-americana è stata battuta piuttosto nettamente da Iga Swiatek e Casper Ruud, vincitori con il punteggio di 4-1, 4-2 in appena 48 minuti di gioco.