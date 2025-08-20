Verstappen, decisione presa: annunciato il nuovo team

Max Verstappen è sempre al centro dell’attenzione, e lo ha dimsotrato una volta in più: l’annuncio è davvero sorprendente.

Max Verstappen è sempre al centro dell’attenzione. Il quattro volte campione del mondo di Formula Uno, come dimostrato ampiamente dai rumors di mercato che nel 2025 lo hanno riguardato moltissimo, è il protagonista assoluto della Formula Uno nel corso di quest’annata.

Nonostante non sia così in pista, a causa di una vettura poco competitiva sfornata dalla Red Bull e con cui Verstappen è riuscito a conquistare soltanto qualche vittoria di tappa, lo è certamente al di fuori.

Le tante voci di mercato che negli ultimi tempi lo hanno spinto in Mercedes, dove avrebbe sostituito George Russell o Andrea Kimi Antonelli, non potevano assolutamente impedire le tante chiacchiere provenienti dal paddock. Adesso, comunque, Verstappen avrebbe deciso di prendere la sua decisione ufficiale in merito al suo futuro.

Verstappen ha preso la sua decisione: è ufficiale

Max Verstappen ha finalmente preso la sua decisione definitiva in riferimento al futuro della sua carriera, almeno per quanto riguarda il 2026. Dopo tanti rumors, indiscrezioni e dubbi, il quattro volte campione del mondo ha scelto di rimanere in Red Bull. Niente Mercedes, quindi, per lui in vista del prossimo anno. E così tutte le supposizioni e le opinioni che sono state rilasciate negli ultimi mesi sono andate a farsi benedire con la scelta presa dal fuoriclasse ex Toro Rosso. La decisione definitiva è arrivata dopo l’addio in qualità di team principal da parte di Christian Horner, sostituito da Laurent Mekies.

Nonostante questa turbolenta decisione, comunque, Verstappen ha deciso di rimanere un pilota del team austriaco. Ma perché? Probabilmente la scelta è legata alla volontà di vedere quali sono le effettive carte in tavola e che tipo di posta è in gioco il prossimo anno. Ricordiamo, infatti, che nel 2026 cambieranno i regolamenti, quindi quella che oggi è la situazione ai vertici della F1 in pista, molto presto potrebbe essere completamente ribaltata. Addirittura non è certo il fatto che Verstappen non rimanga in Red Bull anche nei prossimi anni.

Il campione del mondo in carica vuole vedere quale vettura tirerà fuori il team, nel corso del prossimo anno, e poi valutare il da farsi. Di sicuro le possiibli proposte non mancheranno sul tavolo del suo management, quindi il tempo per prendere la decisione giusta per il prosieguo della sua carriera ci sono eccome. Non resta che aspettare di vedere prima di tutto quale auto realizzerà la Red Bull, e scoprire poi la prossima decisione dell’asso del volante classe 1997.