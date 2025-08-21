Bagnaia-Ducati, rottura completa: ha perso la pazienza

Ducati e Pecco sono ai ferri corti, lo stesso pilota ha detto parole forti. Non ce la fa più e sembra arrivato il momento di cambiare strategia o team!

Quanto accaduto in Austria dove per inciso il pilota italiano partiva da favorito, viste le sue vittorie negli ultimi anni sul circuito austriaco, ha colpito duramente un Pecco Bagnaia sempre meno fiducioso nel suo proseguimento di stagione con la squadra italiana. Se Ducati ha dominato ancora con Marc Marquez che ha rotto la maledizione del Red Bull Ring su cui non aveva mai vinto in carriera, è andata diversamente per il numero 63, ben lontano dal podio!

Allo smacco di aver dovuto mangiare la polvere di piloti in sella a Honda e KTM, moto ben meno veloci della sua Ducati, Pecco ha sommato il fatto di essere ancora una volta stato surclassato senza appello dallo spagnolo che si avvia a vincere il titolo dopo una stagione da manuale. Il peso psicologico di tutto questo è ulteriormente gravato dal fatto che Aldeguer in Ducati Gresini ha ottenuto uno splendido secondo posto.

Insomma, abbiamo già visto questo copione lo scorso anno con Enea Bastianini e non possiamo escludere quindi che il pilota italiano a fine stagione scelga di lasciare Ducati Lenovo in favore di una rivale – come Honda che lo accoglierebbe a braccia aperte – o addirittura che sia esautorato da Dall’Igna dopo prestazioni poco convincenti. Del resto, Pecco stesso ha detto che la pazienza è finita.

Sfogo clamoroso: “La pazienza è finita”

Superato da sette piloti e piazzatosi a dodici secondi dal compagno di squadra, Bagnaia non ne può più e si evidenzia all’orizzonte l’ipotesi di una vera rottura con la squadra: “Sto facendo tutto quello che Ducati mi chiede, ma non cambia nulla e loro non mi dicono nulla: non so più cosa pensare”, le amare dichiarazioni di Pecco subito dopo la gara austriaca.

La pazienza del pilota è quindi finita, come lui stesso ha detto: “Quello che è successo sabato è stato oltre il limite, perché non puoi accettare una cosa così e non la può accettare neanche un team. Non riesco a capire quello che sta succedendo ed è molto difficile da accettare”. Parole che fanno pensare ad una spaccatura insanabile con la squadra.

Come procederà la stagione del pilota italiano? Probabilmente, Pecco non riuscirà ad ottenere molto altro in questo 2025 e può solo iniziare a guardare alla prossima stagione. Ciò che resta da capire è quale sia stato il fattore che lo ha portato da dominatore delle piste che l’anno scorso ha capitolato per un pelo a Martin ad essere il comprimario di Marquez.