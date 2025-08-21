Juventus, Joao Mario: “Orgoglioso di far parte di questo club. Ecco cosa mi ha sorpreso”

Joao Mario, nuovo rinforzo della Juventus, è stato presentato ufficialmente alla stampa.

Come sono andati questi primi giorni di lavoro?

“Sono stati incredibili per me e mi sono trovato veramente bene. Faccio parte di un gruppo con qualità enorme e sono stati giorni molto duri per preparare al meglio questa stagione. Adesso siamo pronti per l’inizio della stagione”.

Come ti trovi in campo?

“Mi sono sentito molto bene, il mister mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace. Devo essere un giocatore offensivo per aiutare l squadra. Sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra”.

Cosa ti ha sorpreso del mondo Juventus?

“La grandezza di questo club, c’è una grande storia. È un grande orgoglio far parte di questo squadra. Vorrei contribuire a raggiungere il maggior numero di vittorie possibile per il club”.

Come puoi aiutare la squadra dal punto di vista dell’esperienza?

“Mi sento preparato da questo punto di vista, sia fisicamente che tatticamente. Voglio dare il meglio alla squadra. È stato questo il mio obiettivo di questa prima parte di pre-season e continuerò a farlo, sono motivato per farlo”.

Cosa ti trasmette il Porto a livello di disciplina?

“Ho proprio l’impressione che il fatto di aver giocato in un club come il Porto mi facilita per questo tipo di contesto. Cerco di trasformare la pressione in qualcosa di positivo e continuerò a farlo. La Juventus è un club abituato a vincere che ha sempre questo obiettivo ogni stagione e sicuramente la mia esperienza passata mi lascia preparato mentalmente”.

Hai sentito Cancelo?

“Mi sono ispirato a lui, lo ammiro molto e mi ha dato molti consigli, ma non abbiamo parlato del mio trasferimento, ma sarà felice di questo mio trasferimento”.

Cosa ti incuriosisce della Serie A?

“Sicuramente l’ho studiata e ho visto parecchie partite della Juventus, conosco bene sia il club che il campionato. Quello che posso fare è provare a migliorare in ogni aspetto sia fisico che tattico. Voglio continuare così”.

Cosa pensi di Alberto Costa?

“Ha un grande potenziale e gli auguro davvero il meglio. Adesso anche lui avrà tanta pressione di vincere e spero possa fare bene. È un candidato per la rosa del Portogallo e io voglio fare del mio meglio per tornare in nazionale. Concorrenza? Sarà eventualmente una bella rivalità”.

Quanto puoi dare alla manovra offensiva della Juve?

“La conduzione di palla è una dei miei punti di forza, voglio esaltare le mie qualità e migliorare i miei punti deboli. Io devo migliorare ogni giorno e deve essere l’obiettivo di tutta la squadra”.

Tudor ti ha dato un consiglio particolare?

“Devo lavorare per esaltare i miei punti di forza. Però in un campionato così intenso dovrò sicuramente migliorare in fase difensiva. Ogni giorno lavorerò su questo aspetti”.

Nello spogliatoio hai trovato dei punti di riferimento?

“Conceicao mi ha aiutato tanto, giocavamo insieme al Porto. Ma tutti i compagni mi hanno accolto bene e ho legato con tutti. Ho un buon rapporto fuori ma anche dentro al campo, perchè è importante migliorare l’intesa. Siamo pronti per l’inizio del campionato”.