Milan, Athekame si presenta: “Voglio dare il 100%, mi ispiro a Dani Alves. Su Allegri…”

Zachary Athekame, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa: “Penso che tutti conosciamo la storia del club. Penso che sia un club grandissimo, e questo mi ha interessato, come il progetto. Voglio darmi al 100% per la squadra e migliorare. Penso che sia la cosa più importante. Penso che in allenamento lavoriamo bene in tutti gli aspetti. È vero che a sinistra c’era una combinazione molto valida. Per quanto riguarda me, mi piace molto andare in avanti, ma a parte questo posso dire che come squadre lavoriamo bene su ambo le fasce”.

Caratteristiche. “Di base gioco in una difesa a 4. Ora che sia a 4 o a 5 sono a disposizione. Io preferisco comunque giocare come esterno tutta fascia in un 3-5-2. Io sono qui per essere a disposizione dell’allenatore. Se mi mette in una difesa a 3 laterale sarà disponibile, così come lo sarà in altre posizioni”.

Primo contatto con il Milan? “La mia reazione è stata fortissima, è stata un’emozione fortissima. Poi ovviamente bisogna rimanere lucidi, ma sono rimasto stupito. Però sono qui per lavorare e mettermi a lavoro. È stato circa 3 settimane fa, non ricordo la data. E chiaramente sono stato molto felice”.

Allegri? “Con l’allenatore lavoriamo tanto tatticamente e difensivamente, e riusciamo a farlo bene. Sappiamo che la difesa è molto importante ed Allegri insiste molto. A Milanello mi hanno impressionato tutti. Ci sono giocatori fantastici con un’esperienza enorme, quindi la mia impressione è stata positiva. Mi ispiro molto a Daniel Alves, così come a tanti altri calciatori che giocano sulla fascia destra. Credo che lo spogliatoio sia molto affiatato, e calciatori di questo calibro sono d’esempio. Sono molto contento di giocare con loro”.

Obiettivi? “Il Milan è un club storico, con una storia importante. Abbiamo degli obiettivi, certo, siamo un club molto grande e prestigioso. Penso sia importante concentrarsi sul presente e non sul futuro, e la cosa importante sarà concentrarsi sulle prime partite, sul presente. Ho voluto venire qua. È vero che è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo è molto importante per me, e questo mi permetterà di migliorare molto”.