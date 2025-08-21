Milan, De Winter si presenta: “Difficile dire di no: trattativa lampo! Allegri può mettermi dove vuole”

Koni De Winter, nuovo difensore del Milan, arrivato dal Genoa, ha raccontato le prime emozioni in rossonero in conferenza stampa: “Estate speciale? Si. Ho firmato per il Milan e ho giocato per il mio paese. Speciale si. Fino ad adesso penso di aver sempre giocato bene a San Siro. È uno stadio che mi piace tanto, il pubblico, l’ambiente. È davvero bello giocare in questo ambiente e in questo stadio”.

Trattativa veloce? “Stavo con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell’interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no. Allegri? Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco (ride, ndr). È una maglia molto pesante ma è molto bella indossarla. Come obiettivi io mi metto sempre molta pressione, molti obiettivi, ma cerco partita dopo partita di fare bene, mettermi a disposizione di squadre e compagno. Poi penso che tutto viene da sé”.

Prime due settimane. “Molto bene. Penso che qua non ti manca nulla, c’è tutto a disposizione. È molto bello da giocatore di sentire che il club faccia tutto per farti star bene. Sono queste le mie prime sensazioni. Penso di aver fatto tutto passo per passo, e quando guardo indietro c’è sempre la cosa che tutto è arrivato al momento giusto, ed anche questo step è arrivato così”.