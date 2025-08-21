Napoli, De Laurentiis: “Conte stakanovista come me!”, poi l’attacco all’agente di Kvara

Lunga intervista ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni de Il Corriere della Sera che uscirà domani. Di seguito una breve anticipazione: “Conte? Molti anni fa lo incontrai alle Maldive. Uno stakanovista sul lavoro, come me. È evidente che siamo entrambi innamorati di ciò che facciamo, e questo per me è un aspetto fondamentale”.

La verità sull’affare Napoli-PSG per Kvaratskhelia: De Laurentiis attacca il procuratore del georgiano

Poi il numero azzurro torna sull’affare Kvara-PSG raccontato la sua versione dei fatti: “Ho dovuto cedere Kvaratskhelia, perché il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17. Dopo la prima, formidabile stagione del georgiano ci siamo preoccupati subito di negoziare un rinnovo contrattuale, migliorando il suo stipendio e arrivando a offrirgli una cifra molto importante, perché era ovvio che il compenso limitato avrebbe attirato mezzo mondo pronto a fargli ponti d’oro. Ma il suo procuratore, Mamuka Jugeli, aveva altri progetti per sé e per il calciatore. Voleva strappare a un altro club un’altissima commissione per lui, oltre a uno stipendio a doppia cifra per Kvara. Alla fine del secondo anno contrattuale c’è stato l’Europeo in Germania. Manna, Chiavelli ed io siamo volati a Düsseldorf per risolvere la questione, ma Mamuka ha continuato a prendere tempo sostenendo che Giuntoli gli avesse promesso dei soldi che non erano stati corrisposti. Bugia, non è stato difficile appurarlo. Avrei dovuto venderlo allora, il Psg aveva offerto più di €200M per il pacchetto Kvara-Osimhen. Ma avevo promesso a Conte di trattenerlo e non me la sono sentita”.

Tra le anticipazioni anche un termine utilizzato dal patron dei partenopei per autodefinirsi: “Visionario. A 34 anni mi sentii abbastanza maturo per pronunciare la frase fatidica: adesso si fa come dico io. Ed è andata piuttosto bene”.