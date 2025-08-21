OM, lite Rabiot-Rowe: le parole di Longoria e Benatia

Il ds del Marsiglia Medhi Benatia ha palato a RMC Sport della situazione Rabiot: “Abbiamo preso questa decisione. Oggi si considerano nella lista dei trasferimenti. Quindi non ci sono preoccupazioni. Troveremo un accordo o no, ma in ogni caso oggi non è mai stata prevista la possibilità di fare marcia indietro. L’unica cosa che posso dire è che sono due giocatori di alto livello, da martedì, quando è successo tutto questo, il telefono non ha smesso di squillare. Credo anche il suo, anche il nostro, quindi non credo che avremo difficoltà a trovare, in ogni caso, un club di alto livello che sarà molto felice di accogliere Adrien e un buon club che sarà anche felice di accogliere Jonathan e magari dargli più spazio, o almeno più minuti di gioco, e farlo crescere. Sapendo che è anche, per me, una grande promessa del calcio”.

