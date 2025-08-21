Sinner, quanto costa l’ultimo regalo che gli hanno fatto: rimarrete sorpresi

Quanto costa l’ultimo regalo che hanno fatto a Jannik Sinner? Rimarrete sorpresi, di cosa si tratta nello specifico.

Jannik Sinner è un giocatore davvero di straordinario talento, anche se purtroppo nel corso della sua carriera ha avuto varie battute d’arresto.

Pensiamo alla questione doping, che lo ha tenuto lontano dai campi di tennis per tre mesi, ma anche il Roland Garros – sconfitta maturata dopo oltre cinque ore di gioco – e quanto accaduto a Cincinnati. L’ultimo episodio, il più recente, è quello di cui stanno parlando tutti quanti.

Nel corso della finale del Masters 1000 statunitense, Sinner si è infatti sentito male. Purtroppo ha dovuto abdicare anzitempo, in ogni caso non è stato un torneo del tutto da dimenticare. In particolare per un regalo davvero speciale e unico nel suo genere. In molti rimarranno sorpresi a vedere cosa ha ricevuto il fuoriclasse italiano a Cincinnati.

Sinner, che regalo: quanto costa l’ultimo ricevuto

Jannik Sinner ha ricevuto un regalo molto singolare e speciale. Facciamo riferimento a una carta Pokemon, uno dei manga/anime più apprezzati e popolari di sempre, che il 17 agosto 2025 ha ricevuto a Cincinnati prima di aver battuto Terence Amane. Il tennista francese è un grande fan dei Pokemon, e in un video diventato ormai virale si può notare il momento esatto in cui prende dalla sua tasca un carta da collezione del mitico prodotto giapponese.

Si tratta di Pikachu, uno dei Pokemon più famosi, che è finita nelle mani di Sinner come regalo di compleanno. Ma di quale carta stiamo parlando e quanto costa? Atmane ha donato a Sinner un Pikachu Secret Rare, che è un genere di carta che ha una numerazione superiore a quella ufficiale del set. Si tratta di un oggetto molto ricercato dai collezionisti, anche perché è più raro delle versioni standard che si possono trovare facilmente in commercio. Comunque, il suo valore non è straordinariamente alto in questo preciso momento storico. Parliamo di un massimo di 31 euro su Cardmarket, fra le principali piattaforme di riferimento per quanto riguarda il collezionismo di carte.

Anche se si tratta di un costo assai contenuto, potrebbe aumentare da un momento all’altro. Ad affermarlo ci hanno pensato i rivenditori ufficiali presenti ai Campionati Mondiali di Pokemon ad Anaheim, in California, che sono stat iintervistati da SkyTG24 e che hanno precisato che il valore delle carte potrebbe aumentare, specialmente se regalate a qualcuno per il suo compleanno. Se pensiamo che questo qualcuno è il numero 1 al mondo della classifica ATP e il campione in carica di Wimbledon, beh, ci possiamo aspettare davvero un considerevole aumento di prezzo.