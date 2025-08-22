FOTO – Atalanta, dalla curva un messaggio di perdono a Lookman?

Nell’ultimo mese e mezzo ha tenuto banco la telenovela relativa ad Ademola Lookman. Una telenovela che, alla prova dei fatti, non è ancora conclusa perché il calciatore è ancora di proprietà dell’Atalanta. Lo sarà anche dopo la fine di questa sessione di mercato? Non lo sappiamo, nel frattempo la curva bergamasca, all’esterno di Zingonia, ha esposto uno striscione che potrebbe assumere un significato di perdono: “La maglia va onorata, un’altra cazzata non verrà giustificata”.

