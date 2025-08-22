SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » FOTO – Atalanta, dalla curva un messaggio di perdono a Lookman?

FOTO – Atalanta, dalla curva un messaggio di perdono a Lookman?

di
FOTO – Atalanta, dalla curva un messaggio di perdono a Lookman?

Nell’ultimo mese e mezzo ha tenuto banco la telenovela relativa ad Ademola Lookman. Una telenovela che, alla prova dei fatti, non è ancora conclusa perché il calciatore è ancora di proprietà dell’Atalanta. Lo sarà anche dopo la fine di questa sessione di mercato? Non lo sappiamo, nel frattempo la curva bergamasca, all’esterno di Zingonia, ha esposto uno striscione che potrebbe assumere un significato di perdono: “La maglia va onorata, un’altra cazzata non verrà giustificata”.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×