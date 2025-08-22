Lega Serie A e NHL insieme: un weekend tra calcio e hockey sul ghiaccio

Lega Serie A apre le porte di Milano al grande hockey. In occasione del weekend che inaugura la stagione 2025-26 di Serie A Enilive la National Hockey League (NHL) e la National Hockey League Players’ Association (NHLPA) uniscono le forze con la Lega Serie A per una serie di eventi che porteranno alcune delle più grandi stelle europee della NHL a contatto diretto con i club e i tifosi del calcio italiano. Il cuore dell’iniziativa sarà il NHL/NHLPA European Player Media Tour, in programma il 22 agosto a Milano, tappa cruciale sulla strada che condurrà i giocatori NHL ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Non sarà solo un’occasione di promozione: la visita segna un ponte simbolico e concreto tra due sport che condividono passione, tradizione e una base di tifosi globale. All’appuntamento parteciperanno non solo giocatori e dirigenti delle due leghe, ma anche rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Tra i 25 giocatori NHL attesi, spiccano sei nomi già inseriti nelle liste olimpiche preliminari:

• Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, Finlandia)

• Lukas Reichel (Chicago Blackhawks, Germania)

• Miro Heiskanen (Dallas Stars, Finlandia)

• Moritz Seider (Detroit Red Wings, Germania)

• Lucas Raymond (Detroit Red Wings, Svezia)

• Nico Hischier (New Jersey Devils, Svizzera)

SERIE A E NHL: ECCO I CLUB CHE PARTECIPERANNO

Il programma prevede esperienze esclusive con Inter e Milan ma non solo. Tutto partirà da Appiano, dove la delegazione si recherà sabato mattina per un incontro con l’universo nerazzurro. Attività, contenuti e scambio di maglie prima di vivere l’altra parte di Milano, stavolta sul campo. Infatti Lega Serie A porterà il carrozzone a stelle e strisce a San Siro, per godere da vicino dello spettacolo di Milan-Cremonese. Particolarmente atteso dal pubblico internazionale l’abbraccio con i due statunitensi del diavolo, Christian Pulisic e Yunus Musah, oltre all’incontro con le leggende della Serie A e la classica warm up experience, il riscaldamento delle squadre vissuto a due passi dal verde del Meazza. Previste anche attività con il Como, club ormai di respiro internazionale spinto dalla volontà della presidenza Hartono di portare gli scorci del Lago fuori dai confini italiani, e con il Verona. La neo proprietà gialloblù – l’americana Presidio Investors, texana come la franchigia di hockey dei Dallas Stars – e il Presidente Esecutivo Italo Zanzi hanno un fortissimo legame con l’hockey sul ghiaccio. E quindi ecco pronta una maglia speciale per accogliere la delegazione NHL, con un respiro ampio che strizza l’occhio al 2026.

LEGA SERIE A, HOCKEY E… MILANO-CORTINA: CONNESSIONE OLIMPICA

Non mancherà anche un momento di confronto più tecnico: Lega Serie A parteciperà infatti al NHL International Broadcaster Summit, occasione per raccontare come il campionato italiano collabora con i broadcaster internazionali e si posiziona come leader nel marketing sportivo e nella produzione di contenuti digitali. Milano, insomma, si prepara a vivere un weekend unico: il calcio inaugura la nuova stagione e l’hockey mondiale si mette in vetrina, unendo due passioni sportive che, a meno di un anno dalle Olimpiadi invernali, parlano sempre più la stessa lingua. Il legame tra le due realtà, oltre a essere volontà di Lega Serie A di ampliare il proprio brand e attivare partnership con i grandi player sportivi mondiali, arriva a poca distanza dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. I prossimi Giochi segneranno infatti il ritorno dei grandi protagonisti della NHL alle gare a cinque cerchi 12 anni dopo l’ultima volta. Un successo organizzativo straordinario che renderà enormemente più appetibile il torneo olimpico i una delle sue discipline invernali madre. La presenza di Verona cruciale, visto che l’Arena sarà sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi. Una triangolazione importante quindi: Serie A-NHL-MilanoCortina. Per uno sport grandissimo protagonista all’ombra della Madonnina.