LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo venerdì 22 agosto, a poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva.

Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

17.10 Ufficiale il prestito di Echeverri dal Manchester City al Bayer Leverkusen.

17.00 Eljif Elmas e il Napoli: una storia dell’11 agosto che adesso si sta avvicinando alla conclusione. Il Napoli ha mosso nelle ultime ore passi con il Lipsia che possono rivelarsi decisivi. Lo stesso club tedesco ha memorizzato che sarebbe inutile andare avanti con un braccio di ferro nocivo per tutti. Nell’estate dei tormentoni, adesso il Napoli attende con fiducia il via libera definitivo per riportare Elmas in azzurro. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

15:46 Per Nicolussi-Caviglia l’offerta più alta è quella del Sassuolo

15:00 Pedullà: “Diouf ha le caratteristiche che cercava Chivu. Il Lens accetta 20 milioni più bonus, l’Inter è in stato avanzato”.

14:30 Pedullà: “Diouf-Inter, contatti diretti e call fissata. L’Inter lavora per chiudere in tempi brevi”.