Sport, se lo ami ci guadagni anche: fino a 300 euro nelle tue mani

Lo sapevi che puoi guadagnare fino a 300 euro grazie allo sport? Approfondiamo una questione davvero molto interessante.

L’attività fisica è una delle principali che coinvogle l’essere umano fin dagli albori della nostra società. Con il tempo è diventato così rilevante da trasformarsi ed essere anche molto seguito tanto dal vivo quanto in radio e televisione. Possiamo dire, quindi, che lo sport ha molte facce.

Bonus sport 300 euro
Bonus sport (www.sportitalia.it)

E oltre ad avere diversi volti, ha anche una certa importanza all’interno dlela nostra società. Proprio per questo, infatti, abbiamo ritenuto di aggiornarvi su quella che è una notizia che forse non tutti quanti conoscete.

Si tratta di qualcosa di davvero molto rilevante e che potrebbe andare a vantaggio di tantissimi appassionati di sport in difficoltà in questo preciso periodo storico. Fino a 300 euro potrebbero finire nelle vostre mani, quindi è bene che facciate attenzione riguardo a ciò che abbiamo deciso di rivelarvi.

Sport, fino a 300 euro nelle tue mani: di cosa si tratta

Quello di cui abbiamo deciso di parlarvi è un contributo pensato per sostenere economicamente l’accesso dei minorenni allo sport, qualcosa che ancora oggi purtroppo per molte famiglie è impraticabile. Non tutti quanti possono permettersi di iscrivere un bambino o una bambina a calcio, nuoto o danza. Tale bonus riguarda coloro che hanno un ISEE fino a 15.000 euro. Il contributo massimo previsto è di 300 euro per figlio, fino a un massimo di due figli per nucleo familiare. Non cumulabile con altri incentivi che riguardino la solita attività, viene versato direttamente all’ente sportivo.

C’è però bisogno di qualche precisazione fondamentale e inevitabile; non basta che un corso sportivo esista, ma deve essere riconosciuto. Possono accedere al sistema solamente gli enti che soddisfano certi requisiti. Devono inoltre appartenere a categorie ben definite e dimostrare di avere una proposta formativa con almeno due lezioni a settimana. Il limite per candidarsi è legato all’8 settembre 2025, quindi per chi desidera realizzare tale formula sappia di non avere ancora molto tempo. Aggiungiamo che il corso deve iniziare entro metà dicembre e concludersi entro fine giugno 2026.

Purtroppo non è previsto niente di diverso, quindi questo riduce le opzioni disponibili, soprattutto nei piccoli centri o riguardo a discipline meno praticate. Per quanto riguarda la domanda vera e propria, soltanto dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale degli enti accreditati – prevista per fine settembre 2025 – i genitori potranno selezionare un corso approvato. Dopodiché, potranno presentare domanda attraverso la piattaforma digitale. Il trasferimento del contributo avviene direttamente all’ente.

