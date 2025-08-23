LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Rabiot, sondaggio del Napoli. Oggi nuovi accertamenti fisici per Boniface

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo sabato 23 agosto, a poco meno di una settimana dalla fine della sessione estiva.

9:00 Esclusiva: Rabiot, anche il Napoli si è informato oggi, direttamente con la madre-manager. Sondaggio, vedremo se avrà sviluppi. E ha continuato a informarsi il Milan se dovesse fare un’altra uscita a centrocampo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

8:00 Pedullà: “Il Como è sceso in campo a sorpresa lo scorso 6 agosto per Inaki Pena, come abbiamo raccontato in esclusiva. Sono trascorsi oltre 15 giorni e dipende sempre più dal Como che ha fatto valutazioni tecniche, non vorrebbe penalizzare l’attuale titolare e nello stesso tempo conosce le esigenze dello stesso Inaki Pena che vorrebbe lasciare il Barcellona per andare a giocare con maggiore continuità (prima, come già raccontato, rinnoverà il contratto in scadenza tra meno di un anno). La scelta definitiva non tarderà, anche perché il Calta Vigo (soprattutto) e un altro club spagnolo sono pronti a chiudere”.

7:00 Oggi visite suppletive per approfondire le condizioni di Victor Boniface. Se tutto sarà ok, firmerà per il Milan.

6:00 Andy Diouf si presenta: “L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro. So che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra“.