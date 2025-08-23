MotoGp sconvolta, Ducati sotto accusa: c’entra Bagnaia

MotoGP scioccata dalle ultime rivelazioni di una leggenda. Il pilota plurititolato non può essere trattato così e lo dice una voce autorevole…

Quest’anno i parallelismi tra i due grandi nomi italiani che militano rispettivamente in Formula Uno e MotoGP ossia Ferrari e Ducati sono tantissimi, sorprendenti e vanno ben oltre la tuta rossa che entrambe le squadre vestono. Certo, Ducati sta dominando il campionato mentre Ferrari sta arrancando e non poco, ma ci sono delle cose con cui entrambe le squadre fanno i conti.

Che cosa? Una situazione paradossale in cui un pluricampione non sta ingranando con il suo veicolo, ecco a cosa ci riferiamo. Magari in Ferrari avremo un Hamilton non stellare che non sembra all’altezza dei suoi sette titoli. Ma anche Pecco, arrivato ottavo in Austria, non sta brillando e sembra l’ombra del pilota che ha portato ben tre titoli a casa con il team.

Come nel caso di Lewis, c’è evidentemente un problema di adattamento con il veicolo che il pilota si trova ad avere nella competizione ma non è tutto qui. I problemi di Pecco sono così gravi da aver sollevato addirittura il dubbio che Bagnaia potrebbe non correre più in Ducati Lenovo, il prossimo anno, ma ora la voce di un collega si alza a difenderlo.

Bagnaia via da Ducati? Stoner non ci sta

A parlare chiaramente dell’elefante nella stanza ossia la possibile cessione di Pecco, magari in favore di Martin o Aldeguer, è stato l’ospite di onore al Red Bull Ring Casey Stoner, leggenda australiana della MotoGP con due titoli iridati che corse in Ducati ai tempi e che ritiene che il team e i tifosi debbano ammorbidirsi nei confronti del pilota italiano. “Pecco merita rispetto, ha lavorato sodo per parecchi anni e ha riportato la Ducati a vincere il titolo mondiale in MotoGP.”, le sue dichiarazioni.

Stoner ha fatto notare in modo duro il “vizio” di Ducati di accantonare in team satelliti i piloti anche di livello che non si trovano in un periodo facile, proprio come fecero con lui: “Quando io non fui disponibile per alcune gare per problemi di salute Ducati cercò un sostituto senza dirmi nulla e questo non va bene”, ricorda con una punta di amarezza Stoner.

“Ducati è solita dare il benservito a piloti che si ritrovano ad attraversare un momento difficile, non credo sia giusto, lo capisco, ma va dato ai piloti il tempo di riprendersi”, il parere del pilota australiano. Vero che la MotoGP è una gara dura e senza quartiere ma un pizzico di lealtà in più come chiesto dal veterano potrebbe aiutare Bagnaia a superare un momento no che magari, è soltanto temporaneo.