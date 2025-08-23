Napoli, a Reggio Emilia parte l’operazione riconferma: Lucca guida l’attacco partenopeo

Un tricolore da difendere con le unghie e con i denti. Il cammino stagionale ufficiale del Napoli in Serie A inizia questa sera. L’appuntamento è al Mapei Stadium contro la neopromossa Sassuolo, una squadra assolutamente da non sottovalutare e che si sta rinforzando con strategia sul mercato.

A proposito di mercato: quello del Napoli è stato di livello assoluto e ogni reparto è stato rinforzato in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni su più fronti, registrando l’importante ritorno in Champions League.

L’assenza di Lukaku si farà sentire, ma il Napoli ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca, considerandolo un titolare del collettivo. E proprio il classe 2000 sarà grande protagonista a partire da questo tardo pomeriggio. Ci si attendono grandi cose anche da Beukema, De Bruyne e Lang.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, McTominay; Lucca. All.: Conte.

Le parole di Conte alla vigilia di Sassuolo-Napoli

La prima è sempre speciale, senza Lukaku cosa significa per voi? E cosa si deve fare sul campo e sul mercato?

“E’ un infortunio importante per un giocatore che aveva un peso specifico, l’ha avuto l’anno scorso nello Scudetto, ma sappiamo benissimo che durante l’anno possono capitare queste situazioni. Qualcosa di importante è accaduto anche l’anno scorso, non solo come infortuni, ma può capitare anche di mercato, qualcosa che sembra che faccia cadere tutto, ma questi ragazzi hanno dimostrato l’anno scorso di far fronte a tutto, quello che dobbiamo fare, non andare dietro a recriminazioni, a trovare alibi, quello che dobbiamo fare è trovare la soluzione. L’abbiamo fatto l’anno scorso ad ogni difficoltà, non abbiamo mai pianto, ma trovato soluzioni, loro lo sanno ed io con i ragazzi non ne ho proprio parlato dell’infortunio. Fa parte del gioco, come il mercato, cerchiamo di lavorare affinché quello che si ha possa splendere più possibile”.

Ripetersi è diffiile, il Napoli non ci è mai riuscito, ma lei sì e cosa si deve dire ai giocatori?

“Sinceramente a questo gruppo non c’è bisogno di ripetere situazioni su cui abbiamo lavorato tanto e su cui lavoreremo ancora, questo è un gruppo serio, responsabile, che ha voglia di lavorare giorno dopo giorno, di migliorare, non c’è bisogno di dire niente, quello che ho rimarcato è un fatto storico. Non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo lo Scudetto e quando siamo partiti favortiti dopo lo Scudetto con gli Osimhen, Kvara, Zielinski, avendo perso solo Kim e facendo pure un mercato da 100mln siamo arrivati decimi. Deve essere imposto bene nella mente di tutti, anche dell’ambiente perché si vince tutti, si festeggia tutti, nell’eventualità si perde tutti. Sarà difficile, un campionato difficile, secondo me con tante squadre attrezzate e dovremo far del nostro meglio dando anche una strada a tanti perché avendo vinto l’anno scorso abbiamo aperto nuovi orizzonti a tante squadre, non solo alle solite abituate”.

In ritiro avete lavorato anche sui 4 centrocampisti insieme, continuate a lavorarci pure per domani?

“E’ inevitabile, bisogna lavorare per trovare soluzioni, sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde della squadra, abbiamo fatto anche acquisti mirati al 4-3-3, ma abbiamo dimostrato come l’anno scorso anche altre strade da percorrere, un allenatore deve essere bravo a percorrerle, senza snaturare le caratteristiche e cercando di far giocare quelli migliori, ma sempre trovando soluzioni e oggi dopo l’infortunio di Romelu valutiamo anche una terza opzione perché ora abbiamo una sola punta e dobbiamo pensare anche di giocare senza quella punta”.