Retroscena Red Bull, riguarda il mondiale 2021: “Poteva cambiare tutto”

Di recente la Red Bull ha svelato un retroscena non poco rilevante per quanto riguarda il mondiale 2021: i dettagli.

La Red Bull ha avuto due fasi particolarmente vincenti nel corso della propria storia. La prima con Sebastian Vettel, dove sono arrivati quattro titoli mondiali piloti e altrettanti costruttori. La seconda, invece, con Max Verstappen, che ha donato al team austriaco quatto iridi nel campionato piloti e due in quello costruttori.

Risultati semplicemente eccellenti, che hanno avuto inizio nel 2021, quando al fotofinish Verstappen ha battuto Hamilton e ha conquistato nell’ultimo giro di Abu Dhabi il primo mondiale della sua straordinaria carriera.

Di quella stagione, però, ci sono ancora molte cose che gli appassionati e gli addetti ai lavori non sapevano. Facendo riferimento proprio al 2021, è emerso un particolare che possiamo dire abbia cambiato molte cose internamente alla Red Bull: scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

Retroscena Red Bull per il 2021: di cosa si tratta

Gli appassionati di Formula Uno sanno probabilmente quanto contino le seconde linee nei confronti diretti per la conquista del titolo mondiale, specialmente quando certi faccia a faccia sono così ferrati come quello che ha coinvolto Red Bull e Mercedes, Verstappen e Hamilton nel 2021. In tal senso, Sergio Perez è stato determinante per dare una mano al suo ex compagno di squadra olandese a laurearsi per la prima volta campione del mondo di F1.

Eppure, senza la clamorosa vittoria al GP di Sakhir del 2020, probabilemnte qualcun altro avrebbe affiancato Verstappen in Red Bull nel 2021. Parliamo di Nico Hulkenberg, reduce dal primo podio in carriera a Silverstone, e a svelarlo è stato Helmut Marko: “Perez ha vinto quella gara e credo che per quel motivo sia andato tutto a favore suo. Hulkenberg era commentatore di Servus TV in quel momento, quindi c’era già un rapporto e c’erano stati i primi contatti. Sarebbe stato davvero bello avere una coppia tra Nico e Max, perché i due vanno molto d’accordo. Hulkenberg è una garanzia di punti, e con la nostra auto avrebbe potuto ottenere ottimi piazzamenti”.

Queste le dichiarazioni del consigliere del team angloaustriaco, che ritiene che il passaggio di Hulkenberg sarebbe potuto facilmente avvenire senza la straordinaria vittoria di Perez in Bahrain. Il che è un peccato, anche se come abbiamo detto Perez è stato assolutamente utile alla causa nel 2021, quindi non può essere considerato un errore a posteriori. Anche se, chiaramente, una possibilità di questo calibro se la sarebbe meritata l’attuale pilota del team Sauber.