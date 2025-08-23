Sainz, ritorno in Ferrari imminente: la prova che aspettavamo

Carlos Sainz ha passato quattro anni in Ferrari, attenzione però ai possibili sviluppi futuri: scopriamo cosa può accadere.

Carlos Sainz e la Ferrari hanno concluso una storia d’amore che è durata dal 2021 al 2024, per essere precisi. Un rapporto che ha portato la rossa a sfiorare un titolo mondiale in F1 dopo quasi venti anni e che ha regalato a Sainz svariati podi e gli ha permesso di conquistare vittorie e pole position.

Purtroppo il matrimonio è finito l’anno scorso, quando è stato annunciato Lewis Hamilton alla guida di una monoposto del cavallino rampante a partire dal 2025.

Dopodiché, Sainz si è trasferito in Williams, dove sta riscontrando qualche difficoltà di troppo alla guida della vettura inglese. Non che Hamilton, in questo momento, se la stia cavando tanto meglio. In ogni caso, secondo qualche addetto ai lavori ci potrebbe essere addirittura un clamoroso ritorno dello spagnolo in rosso: scopriamo di più a riguardo.

Sainz in Ferrari, rumors incredibili: i dettagli

Carlos Sainz ha corso diversi anni in Ferrari, e adesso disputa i GP di F1 in Williams. Secondo qualcuno, però, la delicata situazione di Lewis Hamilton e le difficoltà riscontrate dal pilota spagnolo nell’arco di questa stagione potrebbero clamorosamente riportare lo spagnolo in rosso. A dare un’opinione del genere è stato l’ex pilota di F1 Johnny Herbert, che ha voluto dire la sua ai microfoni di Grosvenor Casino. Secondo lui, a seguito delle difficoltà di Hamilton, potrebbero esserci state delle discussioni sulla possibilità di cambiare pilota.

Questo perché magari Ferrari e Hamilton hanno deciso che in caso le cose continuassero a non funzionare, le parti potrebbero anche separarsi. In tal senso, Herbert non ha escluso che la rescissione possa avvenire già a fine 2025, nonostante un contratto che lo lega alla scuderia di Maranello fino al 2026 con tanto di opzione per il 2027. E poi si è concentrato sul possibile ritorno di Sainz, che avrebbe mantenuto buoni rapporto con il team italiano anche dopo il passaggio in Williams.

E infatti, l’ex pilota non esclude un clamoroso ritorno : “Ho visto un’intervista di Sainz e sembrava felice all’idea di tornare in Ferrari un giorno. Sappiamo quanto fosse forte lì, teneva Leclerc sotto controllo. Inoltre, è ancora giovane”. Per quanto siamo veramente sulla soglia del fantamercato, dal punto di vista contrattuale l’attuale pilota della Williams potrebbe anche liberarsi in caso di chiamata da parte di un top team, e così sarebbe molto facile per lui fare ritorno alla base, se così possiamo dire.