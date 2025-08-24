SI HD

Home » Calcio » Atalanta fermata dal Pisa, Juric: “Dobbiamo essere più cattivi davanti. Zalewski? In difesa deve migliorare”

Atalanta fermata dal Pisa, Juric: “Dobbiamo essere più cattivi davanti. Zalewski? In difesa deve migliorare”

di

Pareggio nella gara d’esordio per l’Atalanta di Ivan Juric. Il tecnico della Dea ha commentato così a DAZN il pari col Pisa: “Abbiamo giocato molto bene, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare più di un gol. Dobbiamo diventare più cattivi sottoporta”.

Scamacca riferimento per voi?
“Speriamo che continui a crescere, con il tempo si è sciolto. Volevo tenerlo dentro, ma poi avevo paura di perderlo”.

Israele indiscrezione Empoli
Sportitalia.it
Zalewski in difficoltà sui lanci lunghi, ma grande gamba in fase offensiva?

“Sapevamo soffrisse i lanci lunghi su Toure. Le sue qualità le conosciamo, in difesa deve migliorare”.

 Come sta rispondendo il gruppo?
“Tutti i giocatori che abbiamo preso hanno margine di miglioramento, da Zalewski a Kossonou ecc. Sono giocatori di prospettiva che devono lavorare forte e lo diventeranno”.

