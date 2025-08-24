Crisi Bagnaia, arriva l’annuncio di Dall’Igna: è una sentenza

Francesco Bagnaia sta attraversando un momento davvero molto delicato, e adesso Dall’Igna si è fatto sentire a riguardo.

Francesco Bagnaia sta attraversando una stagione che definire complicata è pure poco. L’italiano tre volte campione del mondo di motociclismo sta attraversando un momento estremamente delicato, e ora come ora è complicato anche solo discutere sul ritorno a una certa competitivotà da parte del pilota italiano.

Al contrario di Marc Marquez, che attende solo di laurearsi matematicamente per la nona volta in carriera campione del mondo, eguagliando l’idolo e grande rivale Valentino Rossi. Tornando a parlare di Bagnaia, sembra che Dall’Igna si sia espresso in merito alle difficoltà del numero 63 della Ducati ufficiale.

Bagnaia in difficoltà, Dall’Igna sentenzia

Francesco Bagnaia continua a vivere un momento di carriera assolutamente complicato e delicato. Nel corso dell’episodio Inside Ducati, andato in scena nel corso del fine settimana del GP d’Austria, che ha visto ancora una volta vincere Marc Marquez, dietro le quinte Gigi Dall’Igna si è fatto comprensibilmente notare in merito alle difficoltà del pilota italiano della scuderia ufficiale di Borgo Panigale. Proprio in merito a ciò, ha ammesso che vorrebbe raggiungere ben altri risultati con Bagnaia, anche perché ritiene che se lo merita e che possa fare molto di più.

Tante volte, però, per un motivo o per un altro la situazione si complica, addirittura quando le cose vanno nel migliore dei modi. Secondo lui, in Austria “le cose sarebbero potute andare meglio se sabato non fosse successo quello che è successo. Con questa moto può fare meglio e lui sa fare meglio. Credo che debba continuare a lavorare”. Insomma, il messaggio è chiaro. Per quanto ci siano svariate difficoltà per Bagnaia in questo momento deve continuare a lavorare e cercare di darsi da fare per ritrovare la competitività svanita rispetto alla scorsa stagione.

Certo, non è così semplice, tuttavia è l’unica strada percorribile per cercare di ritornare al vertice della classe regina del motomondiale nel minor tempo possibile. Staremo a vedere se qualcosa potrà cambiare già nelle prossime settimane. Chiaramente pensare di contrastare Marc Marquez è qualcosa di impensabile per chiunque in questo momento, in ogni caso è importante per Bagnaia tornare a esprimere la miglior guida possibile. Perché se è vero che a larghi tratti il suo compagno di squadra appare semplicemente ingiocabile, non significa che l’ex Pramac debba fossilizzarsi in questa situazione fino al round finale del campionato attualmente in corso.