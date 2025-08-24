SI HD

È un Como da spettacolo: Nico Paz fa il fenomeno, piegata la Lazio. 1-1 tra Cagliari e Fiorentina

Un Como mozzafiato. La squadra di Fabregas inizia il campionato nel migliore dei modi con una prestazione da urlo: 2-0 alla Lazio, ma il vantaggio sarebbe potuto anche essere più consistente, viste le numerose occasioni da rete avute dai lariani. Decisivi i gol di Douvikas e Nico Paz. L’argentino fa il fenomeno: prima spalanca un’autostrada per il vantaggio lariano, poi pennella un capolavoro impressionante su punizione che sigilla il punteggio. Il pubblico a fine partita esulta e applaude un collettivo che quest’anno può far sognare un’intera città.

Nell’altra sfida delle 18:30, pareggio tra Cagliari e Fiorentina: Mandragora porta avanti la viola al minuto 68, ma i sardi, guidati da Pisacane, non demordono e trovano il gol del pareggio al 94esimo grazie a Luperto.

