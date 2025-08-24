Il fumo e poi lo stop, paura per Martin: MotoGP con il fiato sospeso

Non è proprio la stagione di Jorge Martin. Un ennesimo imprevisto mette a repentaglio la sua stagione e spaventa tantissimo i tifosi di Aprilia.

Quando una stagione parte male in un Motomondiale è difficile che le cose si sistemino strada facendo; quest’anno sono ben due i piloti titolati che stanno performando ben sotto le aspettative, qualcuno direbbe per colpe che non sono loro, ed entrambi hanno una due ruote italiana. Uno è Francesco Bagnaia, l’altro è Jorge Martin.

Nel caso del pilota di Ducati, si può pensare che lo scarso feeling con la moto, eventuali problemi personali di cui non siamo a conoscenza ed il continuo confronto con un ingombrante compagno di squadra come Marc Marquez siano i principali motivi dietro prestazioni così scarse, se paragonate a quelle degli altri anni. Jorge Martin è tutto un altro paio di maniche però.

Infatti, fin dal primo momento in cui è salito sull’Aprilia, Martinator è stato perseguitato dalla cattiva sorte. In Qatar ha visto il peggiore incidente della sua carriera mettere la parola “fine” al sogno di poter portare a casa un secondo titolo di fila, causandogli un lungo stop dallo sport. Poi, c’è stato l’episodio più recente che ha spaventato la squadra.

Ancora guai per Jorge Martin: la moto va in fumo

Il ritorno al Circuito di Balaton in Ungheria dal 1992 è una delle grandi novità di quest’anno. La pista è talmente poco conosciuta dai piloti che Ducati Lenovo ha scelto di interrompere le vacanze di team ed atleti per effettuare delle prove libere sul tracciato proprio in previsione di questa gara e, con il senno di poi, è stata una grande decisione.

Aprilia e nello specifico Jorge Martin infatti hanno avuto un bizzarro incidente proprio durante le prove 1 a Balaton. La moto del pilota spagnolo ha improvvisamente iniziato a buttare fuori un preoccupante fumo bianco. Stava per prendere fuoco o esplodere? Probabilmente, no, ma l’episodio ha fatto preoccupare tutti e gettato ancora una volta dubbi sulla buona sorte dello spagnolo per quest’anno.

La stessa moto su cui Martin ha avuto un piccolo incidente – ennesimo episodio sfortunato della stagione – è stata impiegata durante le prove ma non è stata una grande idea: il cedimento dei motori V4 ha portato alla fumata bianca che ha obbligato Jorge Martin ad interrompere il giro. Il commento di Aprilia: “E’ successo sulla stessa moto incidentata domenica, di norma facciamo tutti i controlli del caso ma sono imprevisti che possono succedere“. Oppure quest’anno il pilota spagnolo ha davvero gli astri contro di se.