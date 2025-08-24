Italia in finale ai Mondiali di Calcio a 7: sfida al Brasile per il titolo

A Curitiba, in Brasile, la Nazionale italiana di Calcio a 7, guidata dal commissario tecnico Daniele D’Orto, scrive una nuova pagina della sua storia. Gli azzurri si sono qualificati per la finalissima dei Mondiali in corso a Curitiba, dove questa sera affronteranno i padroni di casa del Brasile in un clima che si preannuncia infuocato.

Il percorso dell’Italia finora è stato impeccabile. Dopo un girone eliminatorio chiuso con tre vittorie su tre – 19 reti realizzate e una sola subita – gli azzurri hanno travolto nei quarti di finale l’Argentina con un netto 5-0. La semifinale contro il Mozambico si è invece rivelata una battaglia di nervi: 1-1 al termine dei tempi regolamentari, poi la lotteria dei rigori, decisa da una parata provvidenziale del portiere italiano che ha regalato l’accesso all’ultimo atto del torneo.

“Essere arrivati in finale e aver battuto squadre che puntavano alla vittoria è già di per sé un’impresa storica – ha dichiarato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana –. I ragazzi non hanno mai perso la concentrazione e la sofferta vittoria ai rigori ne è la prova. La finalissima ai Mondiali è un sogno che arriva dopo la conquista della Nations League a giugno. Alzare anche il trofeo iridato sarebbe il coronamento di anni di lavoro e sacrifici”.

L’avversario, però, sarà di quelli più temibili. Il Brasile, spinto dall’entusiasmo del proprio pubblico, potrà contare sul fattore campo e su una tradizione calcistica di grande prestigio. La sfida è in programma alle 20.30 ora italiana. In diretta su YouTube a QUESTO LINK.

Mister D’Orto mantiene i piedi per terra ma non nasconde l’orgoglio: “Non dobbiamo fare altro che rimanere lucidi e concentrati, come nelle gare del girone e nelle sfide a eliminazione diretta. Sono orgoglioso di allenare un gruppo eccezionale di atleti: faremo di tutto per tenere alto l’onore dell’Italia”.