Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: subito David, riecco Bremer

Juventus e Parma in campo questa sera all’Allianz Stadium. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali della sfida: subito David titolare nel 3-4-2-1 di Tudor. Torna dal 1′ anche Bremer dopo il lungo infortunio al crociato che l’aveva tenuto fuori per dieci mesi.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All.: Tudor
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All.: Cuesta