La Juve inizia bene, Tudor è soddisfatto: “Bravi a concedere pochissimo. Vlahovic? Vediamo cosa succede…”

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Parma.

Tantissime note positive. Si porta a casa la pazienza della sua squadra nel riuscire a sbloccare questa partita contro un avversario così chiuso bene e così reattivo?

“No, mi porto tutto, una partita difficilissima come ce l’aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi, una squadra ben organizzata, ma come ho detto all’intervallo, continuiamo con la pazienza, che un gol lo facciamo. Siamo stati bravi a non subire, poi abbiamo fatto il secondo. Era importante aprire bene, perchè abbiamo visto anche i risultati degli altri, non è scontato che tu vinca in casa contro una squadra che non è al tuo livello”.

Molto bene anche chi è entrato dalla panchina.

“Sono d’accordo, tutti i cambi benissimo. Queste prime partite non sono mai facili, c’è sempre l’incognita sulla condizione fisica. Il Parma era organizzato come ai vecchi tempi, col catenaccio. Poi hanno qualità davanti. Siamo stati bravi a concedere pochissimo. Bremer ha salvato un gol. Poi pian piano la qualità esce anche con i cambi e abbiamo guadagnato i tre punti”.

Cosa ha chiesto a Vlahovic? Sembra un giocatore che può rimanere.

“È un giocatore della Juve e fa quello che deve. Ha fatto la preparazione, ha giocato, vediamo cosa succede nella settimana che manca”.

Sente di poter puntare su Vlahovic nel caso? David ha sbloccato la partita.

“David si muove alla grande dentro l’area. È un ragazzo concentrato. Di Vlahovic sono contento, si sta comportando bene e ha fatto un gol di qualità. Manca poco alla fine del mercato e non so cosa succederà. Io accetto tutto, le mie opinioni le comunico alla dirigenza, ma sono loro a decidere”.