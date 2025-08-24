Lacrime Zanardi, annuncio inatteso: commozione tra i tifosi

Quando si parla di Zanardi, l’emozione è sempre altissima. L’annuncio inatteso ha emozionato un sacco di persone recentemente.

Quando parliamo di Alex Zanardi, chiaramente facciamo riferimento a un uomo e atleta straordfinario, capace di ottenere un sacco di risultati fantastici nel corso della sua vita e di segnare veramente tantissime generazioni per quanto riguarda passione e resilienza.

Purtroppo, negli ultimi anni, è uscito un po’ di scena a causa di un brutto incidente mentre si allenava in handbike.

La speranza di tutti quanti è che si riprenda presto, malgrado il brutto infortunio patito, e che faccia ritorno davanti al pubblico per continuare e adivertirsi e far divertire tante persone con l’immenso talento e l’irriducibile perseveranza che da sempre lo contraddistinguono.

Zanardi, tifosi commossi: il motivo

Alex Zanardi è uno di quei fuoriclasse che vanno oltre al tempo e alle imprese sportive personali. Anche se al momento deve darsi da fare per riabilitare il proprio corpo e la propria mente al ritorno a una vita normale, tutto quello che ha costruito negli anni successivi al brutto incidente subito in auto, con tanto di perdita delle gambe, non si può dimenticare. Infatti, fa ritorno Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica ideata dallo stesso Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo il lockdown.

Si tratta della quinta edizione di una manifestazione che vedrà protagonisti 70 atleti paralimpici pronti a percorrere oltre 1.500 chilometri in tre settimane. Verrà attraversata praticamente tutta Italia, con l’inizio atteso il 21 settembre 2025 in Puglia e l’arrivo atteso per il 10 ottobre 2025 al Festival dello Sport di Trento. E non solo, perché a quanto pare verranno allestiti diversi villaggi sportivi aperti al pubblico, dove sarà possiibie conoscere e testare diverse discipline paralimpiche.

Ma dove? Le località in cui saranno organizzati questi villaggi sono Gallipoli, Avezzano, Rieti, Montevarchi, Maranello, Padova e Paese. A conclusione di uno splendido momento per stare tutti insieme e vivere attimi di sport e umanità indelebili, staffetta e protagonisti saranno salutati da più di 2.000 studenti, che saranno piacevolmente accolti in molti villaggi dove avranno la possibilità di conoscere non solo sport e imprese sportive, ma anche i dettagli più intimi e struggenti di chi ce l’ha fatta nonostante le avversità della vita.

Una tre settimane magica e destinata a venire ricordata per tantissimo tempo. Dopotutto, non parliamo di un semplice evento, ma di qualcosa che ha unito persone come Zanardi, che hanno avuto un percorso più travagliato di altri protagonisti dello sport, ma non per questo meno importante e significativo.