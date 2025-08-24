Mazzata Valentino Rossi, Marquez svela tutto: sconvolto il motomondiale

La faida mai sopita tra Marquez e Rossi si arricchisce di un altro capitolo. Il pilota è così sicuro da essere pronto a scommetterci il mondiale.

La rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi potrebbe sembrare ormai roba da almanacchi e commentatori sportivi più che qualcosa di attuale. Del resto con il ritiro del pilota italiano un paio di anni fa, i due non si incontrano più in pista e non hanno più interessi contrastanti, tanto più che Marquez ha pure chiuso con Honda Repsol e corre con Ducati Lenovo.

Certe ferite però non si cancellano e, in particolare, Rossi non sembra aver mai perdonato il pilota spagnolo per aver a sua detta favorito Jorge Lorenzo nel 2015 facendogli sfumare il mondiale. “E’ il pilota più sporco che conosco”, aveva detto ai tempi Rossi mentre ad oggi, un grande veterano come Carlo Pernat sostiene che: “Più probabile che Rossi dia una testata a Marquez piuttosto che facciano pace”.

Dal canto suo però Marc che ha affermato di non aver “più sentito Valentino” da dieci anni non fa molto per distendere questo clima teso. Prima della Sprint Race austriaca al Red Bull Ring infatti i due sono stati “paparazzati” dalle telecamere dei cronisti che li hanno visti incontrarsi. E il gesto di Marc non sembra deporre in favore di una distensione.

Si vedono e non si salutano, la smentita

Nel video che vi lasceremo qui sotto così che possiate farvi un’idea si vede quanto segue. Rossi e Marquez si passano a pochi centimetri di distanza, mentre lo spagnolo di prepara per la Sprint Race. Rossi ignora il rivale e dal canto suo anche Marc sembra abbassare la testa ed evitarlo. Un modo per mantenere la concentrazione o un gesto di paura o rancore?

Il pilota spagnolo commenta l’accaduto così: “Guardavo a terra perché sono concentrato sulla gara. Faccio come i cavalli, non mi importa chi passa vicino a me, se è Rossi o Brad Pitt e se mento, che vada male in Ungheria”, il commento del probabile campione della MotoGP 2025 che sostiene di non aver proprio visto Rossi. Con il casco addosso, potrebbe anche essere vero. Peccato che il pilota indossasse solo un berretto!



Sembra molto difficile pensare che i due non si siano visti ma, ammettendo che si fossero fermati per dirsi qualcosa, quale tipo di interazione avrebbero avuto? Una rissa? Un chiarimento? Un saluto freddo e poco affettuoso? Bella domanda. Vedendo come è andata in Ungheria però, il fioretto di Marquez pare profetico.