Milan, due obiettivi in attacco. Ma Boniface potrebbe non arrivare

Il Milan continua a valutare le opzioni sul fronte offensivo: mancano appena otto giorni alla fine del calciomercato e la dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto avanzato. La decisione è presa: arriveranno due attaccanti, scelta maturata ben prima dei problemi fisici che stanno frenando l’acquisto definitivo di Victor Boniface. L’attaccante del Bayer Leverkusen, rientrato in Germania, non vestirà il rossonero: troppe incognite sul suo stato fisico stanno convincendo il club a rinunciare all’operazione

Vlahovic, ingaggio pesante e sogno difficile

Il nome di Dusan Vlahovic resta in cima alla lista di Massimiliano Allegri, ma i margini di manovra sono ridotti. L’attaccante serbo percepisce un ingaggio altissimo, che rappresenta un ostacolo significativo per la strategia salariale del Milan. L’operazione appare complicata, pur rimanendo un obiettivo di grande fascino.

Arokodare e Harder: le alternative

Nel frattempo, un intermediario vicino a Giorgio Furlani avrebbe proposto il profilo di Tolu Arokodare, punta del Genk. Un’opportunità da valutare, soprattutto per il costo più contenuto rispetto a nomi di prima fascia. Resta in sospeso invece la questione legata a Harder dello Sporting Lisbona: il suo agente ha chiesto al Milan di prendere una decisione in tempi rapidi, per non rischiare di bloccare il giocatore, che ha già attirato l’interesse di altri club europei.

Settimana decisiva

Il Milan si trova dunque a vivere una settimana cruciale: con Boniface fuori dai piani, Vlahovic lontano per motivi economici e nuove piste ancora da definire, la dirigenza è chiamata a chiudere due colpi in attacco entro il 1° settembre. La corsa contro il tempo è iniziata, e i tifosi attendono di conoscere chi guiderà l’attacco rossonero nella prossima stagione.