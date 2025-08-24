Milan, l’allarme suona subito: la Cremonese stoppa la luna di miele con Allegri

Quando, dove e come meno te lo aspetti, il Milan cade subito nella nuova stagione, quella che dopo 12 si colora ancora di livornese. Alla seconda gara ufficiale della stagione, dopo l’esordio in Coppa Italia con il Bari, i rossoneri ieri sera hanno perso contro la Cremonese. A decidere la sfida i gol di Baschirotto e Bonazzoli che hanno portato avanti per ben due volte il sodalizio rossonero che non è più riuscito ad agguantare il pareggio, pur con tutto il potenziale offensivo a disposizione.

La prestazione

Se anche, ai punti, il Milan non avrebbe meritato la sconfitta, l’incapacità dei rossoneri, in assenza di Rafa Leao, ha portato i nodi al pettine. Al squadra milanista è stata lenta e compassata, mai in grado di cambiare ritmo per più di qualche secondo. Il possesso di palla superiore, senza una valida frequenza di movimenti di palla e uomini, non serve a nulla. Il Diavolo non è stato preciso ed efficace e il risultato è stato che a quegli unici tiri in porta che ha fatto la Cremonese verso Mike Maignan non c’è stato rimedio. Insomma, una prestazione sciapa, con poco mordente, ma soprattutto la conferma (già avuta anche nelle migliori versioni pre campionato) che Allegri deve sistemare la difesa.

Milan, un sinistro presagio

Per chi segue assiduamente la Serie A da anni, la partita di ieri sera a San Siro rappresenta fedelmente quello che è già accaduto in passato sotto la guida di Max Allegri. La “foto” più fedele sono i risultati della Juventus del triennio 21-25, che non è mai riuscito a fare ciò che ci si aspettava da lui. Il tecnico ora deve capire come cambiare il ritmo del gioco, che sopratutto dopo l’1-2 ha visto il Diavolo attaccare poco e in maniera estemporanea.