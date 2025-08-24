Mondiali Volley Femminile: l’Italia è già agli ottavi

Inarrestabile l’Italia di Julio Velasco ai Mondiali in Thailandia. Le azzurre liquidano con un netto 3 a 0 Cuba, nella seconda partita del torneo e conquistando con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale.

A Phuket finisce 25-9, 25-8, 25-16, con una super Paola Egonu che mette a referto 12 punti, 8 quelli realizzati da Anna Danesi.

Una sfida senza storia, nella quale il CT nel terzo set ha potuto cambiare anche la maggior parte del sestetto titolare. Le azzurre hanno chiuso l’incontro in poco più di un’ora e ora aspettano l’ultima gara del girone. Il terzo match dell’ItalVolley è previsto per martedì quando sfideranno il Belgio per il primo posto nel girone.