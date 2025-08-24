SI HD

Moto Gp, Marquez a un passo dal titolo: altra vittoria in Ungheria 

Moto Gp, Marquez a un passo dal titolo: altra vittoria in Ungheria 

Un altro weekend straordinario per Mar Marquez che tra qualche settimana potrebbe già festeggiare il titolo mondiale. Per lo spagnolo, è arrivata settima doppietta consecutiva. Il fenomeno della Ducati, anche in Ungheria, nell’inedita tappa al Balaton Park, ha fatto una doppietta con la sua moto portando a casa sia la Sprint del sabato che la gara della domenica.

Lo spagnolo allunga il suo vantaggio nel Mondiale a 175 punti su Alex Marquez (14° al traguardo) e tra 20 giorni, a Misano, può festeggiare il nono titolo iridato in carriera. Secondo al traguardo il connazionale Acosta, terzo Bezzecchi. Solo nono Bagnaia.

