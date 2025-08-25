Alcaraz fatto fuori, sorpresa agli Us Open

I fan di Carlos Alcaraz non se l’aspettavano proprio: gli US Open cominciano già con una sorpresa, il campione spagnolo è senza parole.

Carlos Alcaraz arriva agli US Open in ottime condizioni, sia fisiche che mentali. Il campione spagnolo ha alzato il trofeo a Cincinnati ed è pronto a fare altrettanto anche a Flushing Meadows, dove si è già imposto nel 2022 battendo in finale Casper Ruud. Con l’eventuale trionfo a New York il 22enne di Murcia otterrebbe non solo il sesto successo in un torneo del Grande Slam, ma riuscirebbe anche a scavalcare Jannik Sinner in vetta al ranking ATP.

Tuttavia Alcaraz sa bene che per centrare questa impresa dovrà fare i conti proprio con il 24enne di San Candido, che pare aver recuperato completamente dal virus che lo ha colpito a Cincinnati e lo ha costretto al ritiro già nel primo set della finale contro Carlos. Già nei primi allenamenti Sinner è apparso in forma e mentalmente sereno: l’obiettivo di Jannik è conquistare il secondo successo di fila agli US Open dopo il trionfo del 2024, così da respingere anche l’assalto di Alcaraz al suo primato nella classifica ATP.

Nel media day che ha preceduto il suo esordio nel quarto e ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam il vincitore di Wimbledon 2025 ha detto di non essere ancora al 100% ma ha poi aggiunto che nel giro di due o tre giorni avrebbe raggiunto la migliore condizione.

US Open, Sinner ha parlato chiaro: c’entra anche Alcaraz

Nel corso della conferenza stampa Sinner si è poi soffermato su Alcaraz: non sono sfuggite alcune parole che hanno spiazzato gli appassionati di tennis. “Se non continuiamo a migliorare, gli altri ci prenderanno. E’ solo questione di tempo“, ha detto Sinner durante il media day degli US Open. Jannik è quindi consapevole che lui e Alcaraz dovranno sempre cercare di alzare il loro livello.

“Per questo cerco sempre di capire su cosa lavorare – ha aggiunto l’atleta azzurro – La rivalità è positiva, ti spinge a fare di più“. Sinner e Alcaraz si sono spartiti gli ultimi 7 tornei del Grande Slam: l’italiano ha trionfato quattro volte, mentre lo spagnolo si è imposto in tre occasioni.

In tanti sono convinti che questa super sfida andrà avanti anche nei prossimi anni, ma non è da escludere che venga fuori un ‘terzo incomodo’: Sinner e Alcaraz lo sanno bene e per questo cercano di mantenere sempre l’asticella molto alta.