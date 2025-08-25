Antonelli scaricato, Wolff ha già scelto il nuovo pilota

La generazione di Antonelli non è la più quotata per la vittoria di un campionato ufficiale. C’è un ragazzo ancora più giovane che ha potenzialità da vendere!

La velocità con cui atleti e regolamenti evolvono nello sport moderno fa si che tanti campioni giovani si brucino prima del tempo, sotto la pressione di un sistema che vuole solo spremere gli atleti il più possibile ed il prima possibile per arrivare al risultato e poi, passare oltre. Almeno, questa è la sensazione che si prova vedendo come sono finiti tanti promettenti ragazzi, dalla Formula Uno fino al calcio.

I team di Formula Uno ormai iniziano a monitorare i piloti già dai 13 – 14 anni quando questi fanno le prime esperienze nei campionati minori e a vent’anni, non è affatto strano vedere già un pilota titolare in un team di Formula Uno, pensiamo solo a Kimi Antonelli. Il giovane italiano è entrato in una monoposto ed ha ottenuto i primi punti iridati prima ancora di dare l’esame della maturità.

Mentre Antonelli si fa le ossa e si prepara – si spera – a diventare un punto di riferimento per il paddock, Toto Wolff ed il suo team cercano già altri piloti da inserire in Academy, giovani che un domani, quando Antonelli sarà un veterano dovranno affiancarlo, un’incessante ricerca che non conosce pace ne ritardi o pause. Ma allora, chi c’è nel mirino di Mercedes e co?

Antonelli, il suo futuro rimpiazzo è già qui

Al South Garda Karting di quest’anno, importante evento a cui gli osservatori dei team di Formula Uno non mancano mai, c’era anche Wolff in persona che ha incontrato un giovane dal cognome importante e dalle grandi potenzialità. Si tratta di Robin Raikkonen, figlio di quel Kimi che nel 2007 regalò a Ferrari il suo ultimo titolo mondiale e che corse per un ventennio buono in Formula Uno chiudendo la carriera giusto quattro anni fa.

Robin ha appena dieci anni ma ha già portato a casa una serie di importanti vittorie nei kart che lo hanno innalzato a giovane promessa per il futuro. Magari, tra una decina di anni potrà seguire le orme del padre…ma cosa c’entra con Wolff? Il boss di Mercedes ha postato una foto su Instagram assieme al ragazzo. Difficile capire se si tratti di un indizio per il futuro o se magari, il bimbo abbia voluto una foto con uno dei suoi idoli.

In ogni caso, il fatto stesso che Wolff fosse lì fa capire con quale interesse Mercedes stia monitorando i piccoli prospetti per il futuro. La ricerca di un nuovo Antonelli è già iniziata prima ancora che Antonelli stesso abbia potuto dimostrare qualcosa nella stagione. E non sappiamo se è incredibile o spaventoso.