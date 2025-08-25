Bagnaia, è più grave del previsto: annuncio Ducati

Francesco Bagnaia sta vivendo un momento davvero duro della sua carriera, come dimostra anche l’ultimo annuncio della Ducati.

Francesco Bagnaia sta vivendo un momento davvero difficilissimo della sua carriera da motociclistica professionista. Qualcosa a cui praticamente non è mai stato abituato, tantomeno in MotoGP, classe in cui ha dimostrato in molteplici occasioni di avere un talento e una qualità che vanno assolutamente al di là di quelle che sono le difficoltà odierne.

Apparentemente sembra che il pilota da 11 vittorie nelle gare lunghe dell’anno scorso sia completamente sparito, tuttavia è stato chiarito in tutti i modi e salse che il suo grande problema in questo momento è rappresentato dal fatto che non riesce minimamente ad adattarsi alla Ducati Desmosedici GP25.

Una due ruote che invece, fra le mani di Marc Marquez, dimostra di essere nettamente la moto migliore del lotto (e lui il pilota più micidiale del paddock). Comunque, tornando a Bagnaia, Ducati ha effettuato un annuncio molto importante in riferimento alla crisi del pilota italiano.

Bagnaia è in crisi, ecco perché: l’annuncio della Ducati

Francesco Bagnaia è in enorme difficoltà in questo momento, questo è probabilmente appurato da chiunque segua la MotoGP da tifoso, appassionato o addetto ai lavori. Ma perché fa così tanta fatica, al di là del riferimento con Marc Marquez, rispetto a praticamente ogni altro compagno di marca? Davide Tardozzi, team manager della Ducati ufficiale, ha provato a rispondere a questa difficile domanda, incalzato da Sky Sport MotoGP.

Secondo lui, tralasciando le caratteristiche delle piste in cui va a correre la MotoGP, il grande problema di Bagnaia sarebbero “le vibrazioni in frenata sull’anteriore. Abbiamo sempre detto che la frenata era uno dei suoi punti di forza, ora c’è qualcosa che non va, la moto si muove e saltella. Dobbiamo trovare una soluzione a questo problema, che esiste da inizio stagione. Abbiamo provato setup, taratura di forcella ma non lo abbiamo ancora capito”. Tardozzi ha continuato con le sue dichairazioni, specificando che di questo problema ne soffre particolarmente Bagnaia, mentre altri piloti Ducati sembra che non lo patiscano così tanto. Inoltre, la moto non sarebbe particolarmente diversa da quella di inizio stagione.

Al di là di tutto, comunque è chiaro che qualcosa è cambiato nella fiducia e nella confidenza del tre volte campione del mondo. Basti ricordare che il numero 63 ducatista ha conquistato 11 GP soltanto nel 2024. Nel 2025, invece, solo uno – in una gara dove Marquez è caduto – e ad oggi è difficile imamginarlo vincitore di un’altra corsa da adesso a fine anno. Insomma, un trend completamente invertito rispetto al recente passato e che sicuramente avrà fatto piombare nello sconforto e nella frustrazione l’ex pilota Pramac.