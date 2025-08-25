ESCLUSIVA SI Lecce, Pantaleo Corvino: “Stulic guerriero, Di Francesco patrimonio! Vlahovic? Può stare in qualsiasi grande squadra”

Durante SportitaliaMercato, il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in esclusiva. “Mi aggiorno nonostante i tempi, non sono un novello. L’occhio umano è ancora la cosa migliore nell’andare a cercare su mercati alternativi o su una qualità conclamata. Tecnologia e occhio umano possono andare di pari passo.

Vlahovic: un consiglio? Non voglio essere quello che bacchetta. Non si tiene conto del valore del giocatore in una Juve ripartita da un nuovo ciclo, con la Juve che ha avuto tante difficoltà. Se uno vede i numeri di Vlahovic con la Juve, 58 gol in neanche 150 partite: tutta questa negatività la condanno. Io ho fiducia in lui e lo terrei: può stare in qualsiasi grande squadra. Per me Vlahovic è da Juve!. Milan? I suoi numeri lo dicono, non vedo tutto questo problema nel tenerlo in una grande squadra”.

Portieri e attaccanti sono i ruoli più importanti: questo me lo sono sempre portato dietro. Stulic? La sostenibilità nel nostro club è importante. Abbiamo deciso di accontentare alcuni calciatori come Baschirotto e Krstovic, hanno costruito l’ossatura di questa squadra. Abbiamo pensato ai sostituti e con Stulic non è stata una trattativa facile. Caratteristiche? L’obiettivo è fare gol, è uno che va a pressare, ha il senso del gol. E’ un guerriero sotto porta, sempre concentrato e determinato”.

Cessioni? Ci devono essere delle opportunità. In casa avevamo già preso Tiago Gabriel, eravamo convinti delle sue potenzialità. Siamo contenti di Baschirotto, noi pianifichiamo tutto: un metodo che si è consolidato negli anni con diversi utili per permettere al club di crescere ogni anno. Attraverso il lavoro possiamo avvicinarci alle altre squadre. Di Francesco? Patrimonio tecnico italiano, l’ho sempre pensato. Appena c’è stata l’opportunità l’ho riportato a Lecce, piano piano cercheremo di metterlo nelle condizioni possibili di essere all’altezza del campionato, dando continuità al club. Salvezza? Questa è una bella scommessa!”.