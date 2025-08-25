SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Il Sassuolo Primavera supera 2-1 il Milan allo Sportitalia Village

Il Sassuolo Primavera supera 2-1 il Milan allo Sportitalia Village

di
Il Sassuolo Primavera supera 2-1 il Milan allo Sportitalia Village

Presso lo ‘SportItalia Village‘ di Carate Brianza è andata in scena Milan-Sassuolo, seconda partita del campionato di Primavera 1.

I neroverdi forti del doppio vantaggio maturato nella prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Kulla, controllano il match fino agli sgoccioli della partita quando Macchioni trattiene Ossla in area di rigore. Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica e Lontani non sbaglia dagli undici metri.

Nonostante il forcing finale e i sei minuti di recupero, la formazione rossonera non riesce a trovare la rete del pareggio.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×