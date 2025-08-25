Il Sassuolo Primavera supera 2-1 il Milan allo Sportitalia Village

Presso lo ‘SportItalia Village‘ di Carate Brianza è andata in scena Milan-Sassuolo, seconda partita del campionato di Primavera 1.
I neroverdi forti del doppio vantaggio maturato nella prima frazione di gioco grazie alla doppietta di Kulla, controllano il match fino agli sgoccioli della partita quando Macchioni trattiene Ossla in area di rigore. Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica e Lontani non sbaglia dagli undici metri.
Nonostante il forcing finale e i sei minuti di recupero, la formazione rossonera non riesce a trovare la rete del pareggio.