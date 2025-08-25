Juve-Parma, insulti razzisti a McKennie: la condanna dei bianconeri, il comunicato dei gialloblù e l’intervento di Kalulu

Pierre Kalulu, difensore della Juventus e compagno di squadra di Weston McKennie è sceso in campo al fianco dell’americano dopo quanto accaduto al triplice fischio dello Stadium con un episodio di razzismo che ha coinvolto il numero 22 al termine della sfida contro il Parma. Tramite il proprio profilo X, il numero 15 della Vecchia Signora ha scritto quanto segue: “Siamo ancora a questo punto…”.

😡 La rabbia di Kalulu per l’episodio di razzismo contro McKennie pic.twitter.com/fuLRMT7QCL — Amo Juve (@amojuve) August 25, 2025

La nota della Juventus su Weston McKennie

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara. La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili”.

Tra i tanti commenti di vicinanza anche quello del Pescara Calcio, club di Serie B: “Il razzismo non appartiene al calcio, né alla società. Non è e non sarà mai un’opinione: è solo una vergogna. Tutta la nostra solidarietà a Weston McKennie”.

Il comunicato del Parma sull’episodio dell’Allianz Stadium

Di seguito la nota ufficiale della formazione emiliana: “Parma Calcio, in riferimento a quanto accaduto ieri sera al termine del match all’Allianz Stadium di Torino, condanna fermamente ogni forma di razzismo e di discriminazione, dentro e fuori dal campo. Episodi di razzismo, o di qualsiasi altra natura denigrante, non devono mai essere tollerati e non sono ammissibili. Pertanto, vanno affrontati, combattuti e condannati in ogni contesto. Il Presidente Kyle J. Krause, assieme a tutto il Parma Calcio, ribadisce l’impegno quotidiano per diffondere una cultura che pone le sue radici sui valori fondamentali come rispetto, inclusione e uguaglianza”, si legge sul sito di riferimento.